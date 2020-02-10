Директор новосибирского института СО РАН задержан по подозрению в махинациях с научным грантом

Директор новосибирского Института горного дела СО РАН имени Николая Чинакала, кандидат технических наук Андрей Кондратенко задержан по подозрению в мошенничестве со средствами научного гранта.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, также задержаны 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник. По версии следствия, в 2017 году замдиректора института предложил руководству купить измерительную систему телеинспекции за 700 тыс. рублей за счет средств научного гранта. В итоге измерительную систему купили за 288 тыс. рублей и поставили в институт на основании заключенного договора за 700 тыс. рублей. Таким образом, стоимость измерительной системы была необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей.

В отношении работников института возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Замдиректора и сотрудник уже находятся под стражей, в ближайшее время суд выберет меру пресечения Андрею Кондратенко.

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