Cредний чек оплаты через систему быстрых платежей не отличается от среднего чека обычного платежа банковской картой. К такому выводу пришли банк «Русский Стандарт» и интернет-магазин Wildberries.

В недавнем интервью «Континенту Сибирь» председатель правления Росбанка Илья Поляков сообщал, что Система быстрых платежей Банка России, работающая на тот момент только в режиме переводов между физлицами, может быть в будущем расширена до полноценного платежного сервиса.

Между тем, еще в сентябре 2019 года один из крупнейших интернет-магазинов добавил в пилотном режиме возможность оплачивать покупки через СБП. И сейчас появилась возможность подвести итоги эксперимента.

Эксперимент запустили банк «Русский Стандарт» и интернет-магазин Wildberries, в котором появилась возможность оплачивать интернет-покупки по QR-коду через СБП. Итоги первых пяти месяцев работы показали, что средний чек оплаты через СБП не отличается от среднего чека обычного платежа банковской картой. Тем не менее, в декабре, в сезон покупок новогодних подарков, средний чек показал рост практически в три раза по отношению к предыдущим месяцам. По данным Wildberries, покупатели чаще всего оплачивали по QR-коду товары категории fashion-сегмента: рюкзаки, куртки, платья, солнцезащитные очки и брюки.

Примечательно, что в пятерку городов с наибольшим числом оплат через СБП вошел и Новосибирск – вместе с ним в ТОП-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Магадан.

Между тем, процесс превращения СБП в платежный сервис переходит в финальную стадию: уже сейчас магазины могут подключаться к системе без участия банков, через платежные интеграторы. Комиссия при такой оплате, по оценке интегратора PayMaster, может составлять от 0,7 до 1%, что существенно ниже банковской комиссии по картам.

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