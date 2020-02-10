Мэр Новосибирска Анатолий Локоть положительно оценил работу департамента энергетики и ЖКХ в 2019 году. Комментируя самую нашумевшую тему этой зимы, уборку снега, градоначальник дал поручения главам районов взять на контроль все опасные участки. Также мэр обратился к управляющим компаниям с рекомендациями сделать все, чтобы не допустить ЧП, аналогичные недавно произошедшим в Калининском районе Новосибирска и Академгородке.

Итоги работы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска подвели на совещании у мэра города Анатолия Локтя 5 февраля. Глава Новосибирска положительно оценил работу подразделения за прошлый год, отметив в числе прочего успехи в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, в 2019 году на капремонты в Новосибирске было направлено 2 млрд. рублей, работы проводились почти на 500 объектах. В том числе был капитально отремонтирован 181 многоквартирный дом.

«Буду говорить от имени жителей – нельзя снижать темпы капремонтов. Мы сложно начинали программу, в первый год не удалось освоить и миллиарда. И вот вышли на темпы освоения 2 млрд. рублей в год, увеличили число объектов работ до 500. Тормозить нельзя», — заявил мэр Анатолий Локоть.

Также мэр отметил существенные улучшения в работе муниципальных предприятий сферы энергетики и ЖКХ, на которых проводилась модернизация, приобреталась новая техника. В целом, в 2019 году произошло увеличение финансирования работы МУПов, которое составило 112 млн. руб (в 2018 году – 78 млн.).

Так, МУП «Спецавтохозяйство», помимо двух новых бульдозеров, приобрело мобильные сортировочные линии для Гусинобродского мусорного полигона. Линии должны заработать уже в феврале 2020 года и будут способны обрабатывать от 25 до 40 тысяч тонн отходов в день.

В планах на текущих год у МУП «Спецавтохозяйство», по словам директора предприятия Андрея Быкова, активно внедрять в городе раздельный сбор мусора и получить тариф на его обработку.

К сведению, МУП осуществляет эксплуатацию полигонов ТБО «Гусинобродский» и «Левобережный», где сегодня скапливается более 50% всех отходов в Новосибирске. Предприятие взаимодействует с региональным оператором по обращению с ТКО, которому в настоящее время предъявляет просроченную задолженность в сумме 145 млн. рублей за вывоз и хранение отходов.

Стоит заметить, что сегодня город ставит цель попасть в программу по рекультивации полигонов и получить на это федеральные средства. Уже переполнен левобережный полигон, закрыт на рекультивацию мусорный полигон в Пашино.

Всего за год в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска поступило более 7 тыс. обращений жителей. По сообщению начальника департамента, выросло число обращений по вопросам теплоснабжения, взносам за капремонт, охраны окружающей среды и электроснабжению.

Актуальной для города остается задача водоснабжения частного сектора. По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрия Козловского, в 2020 году депутаты готовы совместно работать с департаментом для решения этого вопроса.

Чтобы обеспечить весь частный сектор водопроводом, требуется проложить 300 км сетей, уточнил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил. Однако средств, заложенных в тарифе, не хватает на строительство водопроводной сети. Этот факт признал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который назвал водоснабжение в городе лучшим по Западной Сибири и посчитал необходимым изыскивать возможности для устойчивого финансирования предприятия.

Приоритетом для городского хозяйства остается и строительство газораспределительных сетей высокого давления для перевода домохозяйств с сжиженного газа на природный.

Отвечая на вопросы руководства Сибирской генерирующей компании о сроках заключения концессионного соглашения для решения проблемы с изношенными теплосетями, мэр подчеркнул, что город заинтересован в предложении бизнеса. Однако перед тем как приступить к новому договору, необходимо подвести итоги предыдущих договоренностей между мэрией и СГК.

«Нельзя сказать, что мы достигли перелома по предупреждению аварий на теплосетях. Их общее количество снижается, но масштабы растут. Мы оптимистично смотрим на договор с СГК как фактор повышения надежности теплосетей», — заключил мэр.

В минувшем году департамент активно занимался и судьбой бесхозяйных объектов ЖКХ и энергетики. Совместно с администрациями районов города в 2019 году было выявлено 386 бесхозяйных объектов водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. В настоящее время за большей частью объектов закреплены обслуживающие организации до момента признания на них права муниципальной собственности.

Председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин напомнил еще об одном достижении в работе департамента в прошлом году — решении вопроса Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

«Было много обращений общественников, жителей к депутатам. Мэр нас поддержал, и мы провели кадровую замену в Центре. Сегодня рассчитываем, что нам удастся его оздоровить как в части безопасности, так и бережного содержания домашних животных», — сказал депутат.

Комментируя в заключение самую нашумевшую тему этой зимы, уборку снега, мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручения главам районов взять на контроль все опасные участки. Также мэр обратился к управляющим компаниям с рекомендациями сделать все, чтобы не допустить ЧП, аналогичные недавно произошедшим в Калининском районе Новосибирска и Академгородке.

«Ждать, когда само растает, мы не можем. Мы не знаем, сколько воды принесет нам весной по Оби с Алтая, но вывезти максимально снег из города мы обязаны», — резюмировал Анатолий Локоть.

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