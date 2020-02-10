В Иркутске арестованы похитители бизнесмена

Арестованы четверо жителей Усолья-Сибирского Иркутской области, похитивших местного бизнесмена и требовавших с него под угрозой расправы 15 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, предприниматель был похищен в минувшую среду, злоумышленники схватили его, угрожая травматическим пистолетом, возле одного из бизнес-центров Иркутска и увезли в машине. После этого похитители два часа избивали коммерсанта, угрожая расправиться с ним и его семьей, и требуя с него 15 млн рублей. Все это время его возили по городу.

Освободили коммерсанта и задержали его похитителей остановившие автомобиль сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области совместно с бойцами СОБР управления Росгвардии. Как выяснилось, один из обвиняемых ранее судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Злоумышленникам вменяют статьи 126 и 163 УК РФ: похищение и вымогательство в особо крупном размере.

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