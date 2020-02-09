Барнаульская «Мария-Ра» вписывается в «Поворот»

Ритейлер «Мария-Ра» проходит реорганизацию, правопреемником компании назначено зарегистрированное в конце минувшей недели ООО «Поворот».

Данные об изменениях в компании размещены в ЕГРЮЛ. ООО «Поворот» было зарегистрировано 6 февраля текущего года в Барнауле. Учредителем и руководителем новой компании выступил владелец «Марии-Ра» Александр Ракшин. Уставный капитал «Поворота» — 10 тыс. рублей. Основным профилем деятельности «Поворота», как и у ООО «Мария-Ра», значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

«Мария-Ра» — одна из крупнейших компаний в Сибири, входящая в первую десятку продовольственных сетей России. В 2019 году сеть присутствовала в 253 населенных пунктов Западной Сибири, включая Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, открыв 1 тыс. 106 торговых точек. Учредителями ООО «Мария-Ра» являются Александр Ракшин, Алла Ракшина, Галина Ракшина и Евгений Ракшин.

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