На первом в новом году заседании по вопросам ДКП Совет директоров Банка России решил еще раз снизить ключевую ставку. С понедельника она составляет 6%, что всего на 0,5% ниже, чем в 2013 году. Большинство экспертов финансового рынка считали такое решение наиболее ожидаемым, но некоторые придерживались иной точки зрения.

«В январе дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего — прокомментировали представители ЦБ сегодняшнее решение. — В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий стабильны. Произошедшее замедление годовой инфляции создает условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса».

Большинство участников финансового рынка заранее предполагали такое решение наиболее вероятным. «В моменте преобладает устойчивый тренд на замедление инфляции. Отчасти это связано с разовыми факторами, которые должны быть проигнорированы Банком России, отчасти со структурными, которые трудно оцениваются, но в условиях медленного роста экономики, на наш взгляд, начинают набирать вес, — прокомментировал накануне заседания главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. В дополнение, текущие уровни инфляции, вероятно, опустились ниже прогноза Банка России и, таким образом, открыли новые возможности для действий. Турбулентность на внешних рынках пока не создала угроз внутренним финансовым и ценовым условиям».

В то же время руководитель аналитический отдела ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев предположил, что ставка вполне может остаться на прежнем уровне. «Если логика действий регулятора с декабря не изменилась, то дальнейшее снижение ставки произойдет только тогда, когда он удостоверится в необходимости стимулирования темпа роста потребительских цен. С учетом высокой базы января, да и в целом непродолжительности прошедшего с начала года периода сделать такой вывод сейчас, на наш взгляд, не представляется возможным». Еще одним важным фактором он назвал рост волатильности мировых рынков, вызванных эпидемией в Китае, который может повлиять и на реакцию российского ЦБ.

По мнению Евгения Кошелева, на следующем заседании Совета директоров ЦБ может снизить ставку еще на 25 б.п., до 5.75%, после чего до конца года регулятор займет выжидательную позицию. «Инфляция со 2 полугодия 2020 года будет иметь к склонность к ускорению из-за ожидаемого расходования госсредств, а также возврата к одноэтапному индексированию тарифов. По этой причине может потребоваться временный контроль за вторичными инфляционными процессами и ожиданиями потребителей и бизнеса».

«Если инфляция проявит признаки оживления, то тогда ЦБ, вероятно, сохранит статус-кво по ставке. Если же темпы роста потребительских цен в годовом выражении продолжат замедление, то тогда, на наш взгляд, регулятор может снизить ключевую ставку до нижней границы ее нейтрального диапазона — 6,0%, — комментирует Алексей Ковалев. — Рассчитывать на более серьезное снижение на мартовском заседании, а именно, на переход к стимулирующей ДКП, по нашему мнению, затруднительно, в частности из-за того, что Банк России ожидает ускорения инфляции в годовом выражении только со второй половины текущего года».

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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