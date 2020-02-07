Сбербанк совместно с другими участниками своей экосистемы — компанией «Платформа ОФД» и порталом «Рамблер» — проанализировали, насколько мы читающая нация. Опрос проходил на «Рамблере» в начале февраля и сейчас банк обнародовал результаты.

83% респондентов ответили, что читают несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц это делает 5% участников опроса, раз в месяц — 2%, а 10% — реже одного раза в месяц.

Если рассмотреть, что именно читают участники опроса, в топе оказалась художественная литература, которой отдает предпочтение 30% респондентов, а также газеты и журналы (24%). Еще 24% опрошенных читали блоги в соцсетях. Довольно много участников исследования сообщили, что читают специальную литературу и учебники (18%). В меньшинстве остались детские книги. Совместным чтением с детьми занимается лишь 4% пользователей.

Интересно, что абсолютное большинство участников исследования — 52% — сообщили, что знакомятся с текстами в веб-версии, то есть на смартфоне, на планшете, на компьютере или ноутбуке. Еще 35% предпочитают бумажные издания книг и прессы, а 13% опрошенных делают это с помощью специализированных мобильных приложений.

Что касается покупок книг, по данным «Платформы ОФД», объем продаж в денежном выражении вырос в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года с на 7%. Средний чек покупки составил 359 рублей, что на 4% выше, чем в 2018 году. В январе 2020 года, сообщают аналитики компании, ситуация несколько изменилась. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж в денежном выражении вырос на 4%, а средний чек — на 5%, составив 260 рублей.

Чаще всего россияне покупают книги для детей: учебники для школьников, сборники сказок и стихотворений, а также бизнес-литературу.

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