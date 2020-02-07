7 февраля прошло совещание под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова по строительству многофункциональной ледовой арены (МФЛА), где сегодня была установлена тысячная свая. По словам главы Новосибирска Анатолия Локтя, успех реализации масштабного проекта зависит от совместной синхронной работы города и области.

«Нельзя делить работу по степени значимости, необходимо, чтобы она была синхронизирована. Основная задача города – построить станцию метро «Спортивная», создать дорожную инфраструктуру вокруг ЛДС: это переходы через дамбу Октябрьского моста, оформление развязки на площади Лыщинского. Сегодня все эти работы ведутся. Особый объект – ливневая канализация. Она обеспечит сток вод, собираемых не только на площадке ЛДС, но и очистку и сброс воды со всей территории жилмассива: площади Карла Маркса, улиц Котовского, Новогодней. Это серьёзное решение экологических проблем, которые сегодня существуют на этом массиве левобережья», – отметил мэр города Анатолий Локоть.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в настоящее время выполнены 2/3 работ по подготовке свайного поля для здания будущего ледового дворца. В течение месяца работы завершат, будет установлено более 1,5 тысячи свай. В феврале начнётся устройство фундамента. За лето планируется смонтировать металлоконструкции и вывести часть помещений под кровлю.

Анатолий Локоть отметил, что в 2019 году был задан хороший темп работ по строительству станции метро «Спортивная». Так, выполнено бетонное основание под станцию, началось возведение цокольного этажа. В 2020 году все работы продолжены.

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