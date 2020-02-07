Экс-глава Счетной палаты Красноярского края: 18% предприятий не выживают после проверок

Коммерсантов в России проверяют 53 надзорных организации, 18% бизнеса не выживают после проверок. Об этом на прошедшем в Новосибирске расширенном заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России заявила бывший руководитель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко.

Как рассказала Татьяна Давыденко, в прошлом году, когда она еще возглавляла региональное ведомство, Счетная палата РФ поручила им проанализировать, сколько организаций проверяют предпринимателей. «Их оказалось 53», — резюмировала экс-глава Счетной палаты региона. Себестоимость одной проверки, по ее информации, достаточно высока, и составляет примерно 10% от выручки проверяемого предприятия. Кроме того, по данным Татьяны Давыденко, после проведения проверочных мероприятий до 18% предприятий прекращают деятельность (причины она не указала – «КС»). «Правительство РФ создало рабочую группу, я была ее участником и докладывала. Разработали план мероприятий. Хороших мероприятий. Результат (рабочей группы – «КС») такой: сейчас будут (проверять – «КС») не 53 организации, а 42», — сказала Татьяна Давыденко. Она отметила, что в других странах организаций, контролирующих работу бизнеса, гораздо меньше: в Германии — 7, в Англии — 12.

Татьяна Давыденко лишилась должности главы Счетной палаты в июле 2019 года по решению краевого заксобрания. Поводом для увольнения стали результаты прокурорской проверки. Надзорный орган усмотрел в работе Давыденко признаки конфликта интересов и превышения полномочий. Ранее она выступила в СМИ с обвинением правительства края в хищении леса. Сейчас Татьяна Давыденко пытается восстановиться в должности через суд.

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