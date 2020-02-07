В Новосибирске может появиться страховая компания для малого и среднего бизнеса

В Новосибирске может появиться страховая компания, страхующая малый и средний бизнес на случай предпринимательского риска. Этот проект сейчас прорабатывает реготделение «Опоры России» совместно с мэрией и облправительством.

О возможности страхования предпринимательского риска рассказала на встрече с поставщиками банкротящегося «Холидея» руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина. Напомним, миллионные требования к контрагентам ритейлера из разных регионов, оспаривая их сделки, предъявил конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов. Предприниматели уверены, что это приведет к их банкротству. Как пояснила Наталья Пинигина, «Опора России» совместно с городскими и областными властями разрабатывает механизм обеспечения безопасности ритейлеров. «Чтобы мы не попали в такую же ситуацию с другими торговыми сетями. Слухами земля полнится, то у нас «Гиганты», то у нас «Ашаны», то «Магниты» — все находятся под угрозой удара», — пояснила Наталья Пинигина.

Предполагается, что на механизм страхования коммерсантов может быть выделена господдержка за счет средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Это будет поддержка в виде некоего акселератора – страховая компания, которая возьмется страховать малый и средний бизнес на случай предпринимательского риска», — пояснила представитель «Опоры России». Пока неизвестно, кто именно сможет стать объектом страхования – весь малый и средний бизнес, или отдельные категории. Вопрос этот, по словам Натальи Пинигиной, пока прорабатывается. Она также отметила, что «Опора России» ведет работу по инициированию изменений в законодательстве, предусматривающих ответственность компании перед контрагентами. «Ввести в закон о торговле обязательное страхование гражданской ответственности ритейлера по договорам. У нас есть страхование вкладов, почему бы не сделать страхование ответственности ритейлера», — пояснила Наталья Пинигина. Окончание работы над проектом этих изменений ожидается в феврале текущего года.

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