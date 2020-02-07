СХЛ планирует проводить Евротур в Сибири

В конце января хоккеисты из Сибирской хоккейной лиги (СХЛ) порадовали поклонников хоккея в Новосибирске играми на первой в истории Лиги Неделе Звезд. К своему юбилейному пятому сезону СХЛ подготовила программу мероприятий на целую неделю. Среди них были матчи лучших игроков в ледовом дворце спорта «Сибирь» и масса конкурсов для хоккейных болельщиков.

Председатель правления Лиги МИХАИЛ КУСАЧЕВ подвел итоги праздника и рассказал о планах на следующий сезон и, в частности, о том, что в СХЛ планируют расширение и организацию на постоянной основе соревнования по хоккею со сборными из хоккейных лиг крупнейших городов Сибири – Красноярска, Омска и Томска.

— Подведем итоги, какие впечатления от праздника, как оцениваете результаты?

— Безусловно, когда такое мероприятие мы проводим на главной спортивной арене Новосибирска в ЛДС «Сибирь», то это добавляет позитивных эмоций болельщикам. Они приходят в тот же дворец, в котором играет главная команда города ХК «Сибирь». Впечатления от мероприятия получились самые яркие. И несмотря на то, что этот праздник был самым коротким, если брать не всю Неделю Звезд, а именно главный матч между сборными дивизионов кубка Покрышкина и кубка Чкалова, то по эмоциям, он превзошел все предыдущие праздники, хотя и продолжался всего два часа. Болельщики увидели яркое зрелище и поучаствовали в розыгрыше разных призов на конкурсах.

— Сколько игроков приняло участие в матчах Недели Звезд, сколько болельщиков посетили мероприятия?

— Примерно 60 хоккеистов поучаствовали в матче звезд команд кубков Покрышкина и Чкалов, от каждой команды было по одному -два игрока. И такое же количество хоккеистов сыграли в матче звезд первенства СХЛ. Порядка тысячи человек мы насчитали на трибунах. Люди приходили и уходили, потому что кто-то в подтрибунном помещении пил чай, кофе, там же стоят настольные игры, и люди там отдыхали вместе с детьми.

— Какие планы на следующий сезон, чего ждать болельщикам и хоккеистам?

— Формат Недели Звезд мы сохраним, он понравился болельщикам. А одной из основных задач мы видим расширение в другие регионы. И предпримем попытку начать проводить турниры с сборными соседних лиг из Омска, Томска, Красноярска. Безусловно, это будет сложно сделать из-за разницы в регламенте, в подходе у каждой лиги, даже из-за логистики. Но мы будем стараться, чтобы что-то подобное Евротуру среди любительских сборных городов Сибири провести.

— Уже есть рабочие контакты с лигами в перечисленных городах?

— Безусловно, у нас даже приезжали команды из соседних регионов на разовые встречи. Но одно дело, когда это разовое мероприятие. Другое дело, поставить соревнование на поток. Если проводить обычный мини-турнир, то никаких ограничений мы не ставим, и любой желающий может принять участие в нем, если спортсмен не имеет профессионального контракта. А если делать это как аналог Евротура, например, приехали в Новосибирск три сборные команды из Красноярска, Омска и Томска. Мы за выходные сыграли в один круг. Потом через три месяца эти же команды приехали в Омск, потом в Красноярск и так далее. Чтобы такой турнир проводить, то помимо рабочих контактов, надо прийти к согласию по поводу формы, регламента, заявки, правил. Вот этим мы и займемся после окончания сезона.

Сибирская хоккейная лига (СХЛ) — это объединение любительских хоккейных клубов Новосибирска и области, созданное в 2015 году при поддержке «Сибирского Антрацита» (входит в Группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова). Лига разделена на несколько дивизионов: в первом выступают опытные любители и допускаются спортшкольники, во втором играют исключительно хоккеисты-любители, в третьем — новички, впервые вставшие на лед. Всего в лиге выступают более 40 команд. Команда «Сибирский Антрацит» была создана при поддержке «Сибирского Антрацита» в 2015 году. Еврохоккейтур — ежегодный турнир по хоккею с шайбой. Рассматривается как подготовительный этап к чемпионатам мира и Олимпийским играм. В турнире принимают участие четыре сборные — Россия, Швеция, Финляндия и Чехия. Каждая из стран-участниц проводит у себя дома по одному турниру.

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