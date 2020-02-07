Президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе пресс-конференции в Москве выразил опасения в том, что сроки строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), который создается в Новосибирске в рамках нацпроекта «Наука», могут быть сорваны. По его словам, РАН попросил нового министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в кратчайшие сроки выделить финансирование по этому проекту.

«СКИФ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать в стране, важнейшее мероприятие нацпроекта. В 2023 году должна быть сдана в эксплуатацию эта установка. Очень сжатые сроки. Но финансирования пока нет. Я разговаривал с министром Фальковым, он приезжал в РАН, мы его попросили, чтобы он обратил внимание на эту задержку с финансированием, чтобы она была ликвидирована», — сказал Сергеев в ходе пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Первый зампред Сибирского отделения Российской академии наук Павел Логачев в свою очередь сообщил, что производство оборудования для ЦКП «СКИФ» должно быть начато не позднее марта 2020 года, чтобы сроки выполнения проекта не сорвались (31 декабря 2023 года). Однако пока необходимые для этого федеральные средства не получены.

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