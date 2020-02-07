На месте закрывшихся ресторанов «Trend Bar» и «Old Joy» в центре Новосибирска Григорий Крашенинников совместно с владельцем сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым запустят заведение в формате ремесленного фаст-фуда — Hit&Meet.

Как ранее писал «Континент Сибирь», в здании СНИИГГиМС (сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, структурное подразделение Росгеологии) на Красном проспекте уже в феврале 2020 года ожидается открытие коворкинга CO—WO. Это проект расположится на втором этаже здания, а прямо под ним рестораторы Антон Горестов (основатель PRIMETIME COFFEE) и Григорий Крашенинников (основатель Trend Bar, Old Joy) откроют заведение, основная идея которого – «уличные хиты из мяса». В подвале по тому же адресу останется действующий бар «Воробей».

По словам Григория Крашенинникова, в Hit&Meet будут представлены мексиканские, японские, европейские, турецкие блюда. За границей подобные заведения называются fast—casual, однако владельцы целенаправленно обозначили концепцию как ремесленный фаст-фуд.

«Ремесленный – потому, что хлеб печется в специальной пекарне, с рынка ежедневно приносят свежую зелень, а мясо всю ночь томится в печах (около 8-12 часов). Дальше готовый продукт переносится в специальный тепловой шкаф и хранится в нём. Это не привычная уличная еда в киосках, где мясо насаживают на вертел, обжаривают и отдают людям. Это то, что относится по сути к ресторанному фаст-фуду, который подается в правильной посуде с хорошими приборами. Целевая аудитория коворкинга как нельзя лучше подходит для данного формата. Проще говоря, здесь можно будет круглосуточно находиться – есть, пить и работать, не выходя за пределы помещения», — рассказал «Континенту Сибирь» Григорий Крашенинников.

Печи разместят внутри помещения в подвале. В самом зале с посадочными местами выставят обжарочные поверхности и плиты, будут готовиться соусы. Заказы необходимо оформлять возле барной стойки.

«По сути – здесь будет представлена уличная еда, выведенная на другой уровень. Мы с компаньоном Антоном Горестовым проанализировали рынок, и такая концепция идеологически близка нам обоим. А спрос на простую и качественную пищу будет расти всегда», — прокомментировал Крашенинников.

По словам ресторатора, основная задача нового заведения — кормить быстро и из качественных ингредиентов. Заграничное оборудование уже доставлено: для хлеба привезена витрина из Австралии, Гриль прибыл из Шотландии, печь заказана из Америки.

«Находясь долгое время в ресторанном бизнесе, я понимаю некие революционные тренды, которые у нас еще не реализованы. Питер и Москва уже потихоньку приходят к этому. В Новосибирске с подобными технологиями это первое заведение. И за счет этих технологий получится сэкономить на компетенции поваров. Испортить правильно приготовленный кусок мяса будет невозможно», — добавляет Крашенинников.

Средний чек заведения составит приблизительно 250 рублей. Цена самого дорогого блюда в ресторане, «телячьих щёчек» – 390 рублей.

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