29 января 2020 года стартует региональный этап Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года».

Центр поддержки экспорта Новосибирской области совместно с Российским экспортным центром начинает прием заявок от предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области для отбора лучших компаний региона в области несырьевого экспорта по итогам 2019 года.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Экспортер года в сфере высоких технологий»; «Прорыв года».

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов РФ, где Российский экспортный центр в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» организовал поиск лучших экспортных компаний. Конкурс «Экспортер года» является апробацией нового подхода Правительства РФ по стимулированию и поддержке деятельности российских компаний на зарубежных несырьевых неэнергетических рынках товаров, услуг и технологий, укреплению международной кооперации и бизнеса.

Региональный этап премии «Экспортер года 2019» в Новосибирской области пройдет в течение двух месяцев, и в марте 2020 года после конкурсного отбора пройдет торжественная церемония награждения лучших компаний-экспортеров.

Победители региональной части Конкурса получат ценные призы, а также право представить сибирский опыт и практику внешнеэкономической деятельности на окружном и федеральном этапе «Экспортер года 2019», который пройдет в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку.

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