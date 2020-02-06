Сбербанк подвел итоги первого года работы программы «Будущий капитал», действующей по схеме накопительного страхования жизни. За это время программой успели воспользоваться почти 40 тыс. клиентов Сбербанка, активнее всего страховались жители Москвы и Южного федерального округа.

«Программа «Будущий капитал» позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели — на пенсию, улучшение жилищных условий, крупные покупки, дополнительное образование или для передачи сбережений своим детям или внукам, – говорит исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. – В 70% случаев эту программу выбирают женщины, которые за 6-10 лет планируют накопить 250-500 тыс. рублей. В самое ближайшее время мы представим новые продукты НСЖ, которые будут отвечать самым разным запросам наших клиентов».

По итогам 2019 года на программу «Будущий капитал» пришлось около 20% от общего количества договоров НСЖ, заключенных клиентами в «Сбербанк страхование жизни». Данная программа позволяет накопить от 250 тыс. до 2 млн рублей за срок от 5 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку по удобному графику. Минимальный взнос составляет 2000 рублей в месяц.

Имея договор по программе «Будущий капитал», можно ежегодно получать налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору. Но сумма расходов, по которым можно получить вычет, ограничивается 120 тыс. рублей, то есть сумма самого вычета не может превысить 13% от этой суммы, т.е. 15,6 тыс. рублей в год. При досрочном расторжении договора страхования жизни Вам необходимо предоставить справку из налогового органа о неполучении налогоплательщиком социального налогового вычета. При отсутствии соответствующей справки согласно ст. 213 НК РФ Страховщик обязан удержать из суммы уплаченных страховых взносов НДФЛ.

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