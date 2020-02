Сеть New Tobacco сменила омских учредителей на американских

Основанная омскими бизнесменами федеральная сеть New Tobacco сменила учредителя. Владельцем 99% уставного капитала управляющей сетью компании «НТ» («Нью Тобакко») стала зарегистрированная в США фирма Creative Solutions International.

Информация о смене учредителя ООО «НТ» появилась в ЕГРЮЛ. Из состава учредителей компании вышла Елена Лужанская, ее супруг Дмитрий Шиковец сократил долю в уставном капитале до одного процента. Компания Creative Solutions International была зарегистрирована в Бруклине, США летом прошлого года, информацию о ней выяснить не удалось. ООО «НТ» управляет федеральной розничной сетью New Tobacco, специализирующейся на реализации табачной продукции UTF Group Inc. Под брендом работают павильоны по продаже табачных изделий, а также кофейни формата to go.

Сеть представлена в Калининграде (в Калининградской области у UTF Group Inc. работает табачная фабрика – «КС»), Омске, Новосибирске и Краснодаре. Более 200 павильонов работают в формате «тобаконист». Центральный офис компании расположен в Москве. Недавно в интернете появились объявления о сдаче новосибирских павильонов New Tobacco в аренду. Несколько павильонов закрылись или были перепрофилированы. Cотрудники компании сообщили «Континенту Сибирь» о предполагаемом уходе бренда из Новосибирска, однако официально эта информация пока не подтверждается.

