Председатель партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в начале февраля посетил с рабочим визитом Новосибирск и встретился с экс-губернатором Новосибирской области и Красноярского края, бывшим полпредом президента РФ в СФО Виктором Толоконским.

«Управленческий опыт и высочайший профессионализм этого человека трудно переоценить. На своих постах Толоконский всегда выступал за корректировку экономической политики в сторону большей социальной направленности, не боясь идти против общего либерал-бюрократического течения региональных и федеральных элит», — написал в Facebook Алексей Журавлев.

Как пояснил «Континенту Сибирь» руководитель партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслав Илюхин, стороны действительно договорились о дальнейшем сотрудничестве, однако в чем конкретно оно будет заключаться, идет ли речь о предстоящих выборах в Законодательное собрание региона, совет депутатов Новосибирска или Госдуму РФ, он не сообщил.

Стоит отметить, что руководство «Родины» в своих решениях ориентируется на администрацию президента РФ, поэтому придание публичности переговоров с Виктором Толоконским можно считать подтверждением того, что кандидатура экс-главы Новосибирской области была одобрена на высшем уровне. По информации источников «Континента Сибирь», Виктор Толоконский рассматривал предложения в том числе от других партий, однако именно с руководством «Родины» ему удалось достичь взаимопонимания. Комментарии самого Виктора Толоконского на момент подготовки публикации получить не удалось.

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