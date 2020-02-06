Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования, состоявшейся в Череповце, поддержал идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров. Также получила поддержку концепция формирования связанной всероссийской сети «фабрик данных», предложенная сибирским ученым.

Современные исследования во всех областях наук, — от биологии, медицины и сельского хозяйства до физики элементарных частиц существенно опираются на анализ цифровых данных и суперкомпьютерное моделирование. Данные стали одним из ключевых драйверов научных исследований и разработок, современных образовательных программ. Для того, чтобы работать с ними, необходима не только методологическая база и программные инструменты, но и соответствующая «жесткая» цифровая инфраструктура. Именно ее и обеспечивают суперкомпьютерные центры.

На сегодня для России характерен низкий показатель обеспеченности инфраструктурой так называемых суперкомпьютерных центров, при этом почти вся российская инфраструктура в этой области сконцентрирована в центральной части страны. Таким образом, индекс цифровизации России сейчас хуже, чем у Китая – в 15 раз, у США – в 12 раз, у Японии – в 10 раз, у Евросоюза – в 7 (по данным на ноябрь 2019 года, ИА «Красная Весна»).

«С нашей точки зрения, будет правильно развить сеть достаточно мощных суперкомпьютерных центров, чтобы они размещались не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Казани, во Владивостоке. Безусловно, необходимы центры не только супермощные, но и второго уровня, как мы их называем. Томск, Тюмень нуждается в таких центрах, Хабаровск, Екатеринбург. Такие центры могут стать базой, основой для создания, в том числе, сетей «фабрик данных», — отметил на встрече с Владимиром Путиным делегат от Сибирского отделения Российской академии наук, первый заместитель директора ФГБУН Институт вычислительных технологий СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко. — При этом Сибирь генерирует порядка 15% качественных научных публикаций, обладая менее чем двумя процентами суперкомпьютерных мощностей в России».

«Мы с вами полные единомышленники, могу сразу сказать», — прокомментировал Владимир Путин.

Новосибирский научный центр в настоящее время имеет необеспеченную потребность в суперкомпьютерной инфраструктуре в объеме более 80%. С вводом в эксплуатацию в 2023 году Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», строящегося в Новосибирской области согласно Указа президента РФ от 25 июля 2019 г. № 356, ситуация усугубится: установка класса «мегасайенс» является генератором больших объемов данных, поэтому необеспеченная потребность в Новосибирске возрастет до 96-98%. Аналогичная или близкая ситуация наблюдается во всех сильных нестоличных научно-технологических центрах;

«Вся система должна равномерно распределяться по территории, во всяком случае, на тех территориях возникать, где есть интеллектуальный потенциал. В Сибири, за Уралом он, конечно, есть», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее эту же позицию занял президент РАН, академик Александр Сергеев, на встрече с научной общественностью в Новосибирске 24 января, в рамках рабочего визита в Сибирское отделение Российской академии наук при обсуждении вопроса, связанного с текущей необеспеченностью научно-исследовательских институтов, находящихся вдали от федерального центра, высокопроизводительной компьютерной инфраструктурой. «Вопрос неоднократно академией наук поднимался, на разных уровнях, писались письма, обращения, издавались соответствующие поручения. К сожалению, без понимания и содействия на уровне федерального министерства высшего образования и науки дело не идет. Прекрасно вижу острую потребность в цифровой инфраструктуре и в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке, полностью поддерживаю распределенный характер ее расположения в сильных нестоличных научно-технологических центрах», — заявлял Сергеев.

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