Законодательное собрание Новосибирской области примет самое активное участие в мероприятиях, направленных на реализацию послания президента. Об этом заявил 5 февраля председатель комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак на заседании комитета, где был заслушан отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Темой отчета КСП стали результаты проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности по выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 2017-2019 годах.

Как пояснила аудитор КСП Наталья Толмачева, реализация поставленной задачи идет в двух направлениях. Во-первых, через создание региональных ресурсных центров развития и поддержки молодых талантов, оснащение их современным оборудованием и обеспечение на их базе реализации образовательных программ детских технопарков, региональных ресурсных центров, школьных предпринимательских компаний, бизнес/IT-инкубаторов, центров робототехники, прототипирования и других объединений. Во-вторых, через государственную поддержку реализации соответствующих муниципальных целевых программ. Результатом этой работы должно стать функционирование с 2021 года трех региональных и 35 муниципальных ресурсных центров развития и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, из которых 29 ресурсных центров должны быть созданы в рамках реализации госпрограммы.

Наталья Толмачева также сообщила, что расходы на исполнение указанных мероприятий в 2017-2018 годах и за девять месяцев 2019 года составили 45 млн рублей. КСП отметила несвоевременность внесения министерством изменений в план реализации госпрограммы, а также задержку с перераспределением неиспользованных средств. Кроме того, существующий порядок предоставления грантов не допускает к участию в конкурсе казенных учреждений, которыми являются большинство муниципальных общеобразовательных организаций, что приводит к нарушению прав граждан на получение общего образования в зависимости от организационно-правовой формы общеобразовательной организации. В числе недостатков было названо сокращение сроков об объявлении конкурсного отбора и сроков его проведения, «дробление» закупок при приобретении оборудования для РРЦ «Детский технопарк». Соглашения о предоставлении средств областного бюджета, заключенные министерством образования с муниципальными районами, не содержат целевое назначение субсидий, а также показатели результативности.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил депутатам, что названные недостатки уже исправлены, в том числе касающиеся отчетности, на недостатки которой неоднократно указывала КСП. Уточнив информацию аудитора, министр заметил, что в области созданы два центра профтехобразования, в том числе – центр WorldSkills, деньги на который не выделялись, он создавался за счет внутренних резервов министерства. «Изменения в программу будут вноситься. Деньги, которые предусматривались по подпрограмме, теперь перераспределили в рамках исполнения нацпроекта «Успех каждого ребенка», — резюмировал Сергей Федорчук.

За баганские школы, которые стали победителями того самого отбора, прошедшего с нарушением условий, вступился депутат Евгений Гутов. «Был в Баганском ресурсном центре АГРО-НТИ в конце сентября, изучал опыт для своего района. Большую часть промышленного оборудования нам уже показали. Установка – в центре Багана, в новом здании. Самая дорогостоящая – около 20-ти млн рублей – сейчас – филиал одной из сельских школ. Ребята ведут серьезные разработки по биоактивным водорослям, которые входят в состав продуктов, выпускаемых ученическими компаниями. Это реальные вещи, которые дети делают совместно со своими преподавателями. Должен сказать как специалист, то, как они работают, имеет большое значение не только для Баганского района и области. Они прекрасно позиционируют себя в Германии, на международных выставках».

Завершая обсуждение, председатель комитета Вениамин Пак еще раз обратил внимание министерства на важность отчетности: «Это бюджетные деньги. Думаю, здесь общий язык все находят».

Комитет поддержал предложение председателя Вениамина Пака принять отчет Контрольно-счетной палаты Новосибирской области к сведению. Депутаты рекомендовали министерству образования Новосибирской области не допускать нарушений при исполнении порядка предоставления грантов в форме субсидий государственным и муниципальным общеобразовательным организациям на реализацию проектов, направленных на оснащение образовательных организаций современным оборудованием и создание условий для профессиональной ориентации содержания общего образования в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Комитет предложил министерству устранить несправедливость в отношении казенных общеобразовательных учреждений и рассмотреть возможность их участия в конкурсах по отбору образовательных организаций для предоставления грантов.

Обращаясь к депутатам и представителями министерств областного правительства, Вениамин Пак подчеркнул: тема образования в недавнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию звучала неоднократно. «Президент поручил правительству совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести необходимые изменения в нацпроект «Образование». Президент просил применять при подходе к этой задаче более гибкие решения. Использовать ту инфраструктуру, которая у нас есть в образовании, для решения этой задачи, — сделал акцент парламентарий. — Еще один из пунктов – обеспечение учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже на январской сессии Заксобрания сказал, что все наши школьники с первого 1-го по 4 класс уже с первого сентября будут обеспечены горячим питанием бесплатно».

Депутат заметил, что сегодня практически все школы России подключены к Интернету, а в 2021 году они должны получить доступ к высокоскоростному Интернету, чтобы в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы.

«С 1 сентября классным руководителям будет ежемесячная доплата в 5 000 рублей. У нас 1 тысяча рублей классным руководителям выплачивается из регионального бюджета. Эти деньги остаются и еще дополнительно 5 тысяч рублей. Президент Владимир Путин правильно отметил, что воспитание подрастающего поколения – это задача общенациональная. Меня, по крайней мере, это очень сильно радует», — заметил Вениамин Пак. Для студенческого Новосибирска, по мнению депутата, очень важно предложение президента – об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах. «Что касаемо культуры, выделяется более 8 млрд. на оборудование, музыкальные инструменты. Еще более острая проблема – это здания, в которых проходят занятия. Некоторые обветшали, в некоторых вообще невозможно заниматься. Правительству страны дано задание – вместе с регионами решать эти вопросы. В течение 2020 года мы должны все подготовить, чтобы понимать, как решать проблему. Комитеты, Законодательное собрание примут самое активное участие в мероприятиях, направленных на реализацию послания президента», — подчеркнул законодатель.

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