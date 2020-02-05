Новая тарифная линейка от «Билайна» продолжает традиции предшествующих. Основным ее козырем остается ориентация на семейное и мультидевайсное потребление, где можно объединить все SIM-карты семьи или близких друзей в одном тарифе.

В основе новая линейка «Близкие люди» мало чем отличается от предыдущих: «матрешка» из шести тарифов стоимостью от 400 до 2500 рублей в месяц, в которых равномерно растут как минуты и гигабайты, так и бонусы. При этом «наполнение» пакетов «Билайна» остается достаточно «тяжелым» и в новых тарифах еще более явно прослеживается ориентация на групповое использование. Как между людьми, так и между гаджетами – новая линейка подходит и для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы.

Ранее существующие плюсы, вроде звонков внутри сети даже после исчерпания пакета, сохранились, кроме того, добавились некоторые новые. Например, безлимитный трафик на мессенджеры из дополнительной опции перешел в стандартные услуги, был добавлен «любимый номер» для каждого абонента (причем не обязательно принадлежащий «Билайну»). Также для «старших» тарифов новой серии (для Сибири – «Близкие люди-5 и 6») в течение полугода будет действовать опция безлимитных звонков внутри семьи. Правда только в «домашнем» регионе.

В Новосибирской области по итогам 2019 года «Билайн» увеличил зону покрытия 4G (LTE) в 1,5 раза, что позволило выйти на новый уровень качества связи на территории. В прошлом году был впервые запущен, а также усилен высокоскоростной мобильный интернет 4G в 90 населенных пунктах, расположенных в 24 районах области.

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