«Континент Сибирь» сформировал рейтинг автодилеров СФО по показателю доли рынка в основном регионе присутствия, посчитанной на основе оценки выручки компании от продажи новых автомобилей в 2019 году. На первых строчках рейтинга оказались дилеры корейского бренда Hyundai и японского Toyota.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных дилеров СФО на основании доли рынка в основном регионе присутствия по итогам 2019 года. В нем доля рынка была посчитана по количеству реализованных автомобилей.

Для сравнения «КС» сформировал аналогичный рейтинг, но уже на основании выручки авторитейлеров Сибири. Для этого редакция использовала данные, предоставленные агентством «Автостат» по средневзвешенной стоимости автомобилей той или иной марки и произвела оценку доли рынка дилеров по показателю выручки с продаж, сформировав на этой основе новый рейтинг.

На первой строчке оказался красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. Еще год назад он располагался лишь на третьей строчке, однако за последние 12 месяцев сумел обогнать предыдущих лидеров. Это прежде всего объясняется успешным стартом брендов Toyota и Lexus в регионе. Ранее эти марки официально представляла в регионе ГК «Крепость» Александра Кангуна. Кроме того, в отличие от другого сибирского города-миллионника Омска, где марку Hyundai представляет сразу трое дилеров, в Красноярске у этого бренда сохраняется единственный партнер в лице «Медведь Холдинга», что также сказалось на позициях компании в рейтинге.

Прошлый лидер рейтинга — томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева — на этот раз оказался на втором месте. Примечательно, что как и в случае с «Медведь Холдингом», в портфеле дилера также есть бренды Toyota, Lexus и Hyundai.

Замыкает ТОП-3 иркутская группа компаний Анатолия Панцевича. Она официально представляет в регионе Toyota, Lexus, а также Renault.

Следом располагается омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана и «Автомир-Новосибирск», входящий в состав московской ГК «Автомир». Причем по абсолютному показателю выручки от продаж компания из всех дилеров «десятки» уступает лишь «Медведь Холдингу», однако с точки зрения общего объема новосибирского рынка доля оказалась не столь велика.

На шестой строчке в рейтинге впервые оказалась возглавляемая Дмитрием Борисовым группа компаний «АлтайЕвроМоторс» (АЕМ), открывшая на этой неделе полнофункциональные дилерские центры марок Toyota и Lexus в Барнауле. Получение дилерства KIA должно еще больше укрепить ее позиции в рейтинге.

Следом за «АЕМ» идет алтайский «Автоцентр АНТ» Александра Поддубного, официально представляющий массовые бренды Hyundai, Nissan, Datsun, Mitsubishi.

Замыкают рейтинг кузбасская ГК «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой, иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина и томский автоцентр «Евразия» Александра Криворучко. Последнему удалось практически невозможное — войти в рейтинг с одним единственным брендом — Volkswagen. Напомним, что ранее компания отказалась от дилерства Skoda, Peugeot, Honda, Suzuki. Однако высокие позиции бренда Volkswagen в регионе (по данным АЕБ), позволили дилеру занять высокую долю рынка по оценке выручки.

Примечательно, что по абсолютному показателю выручки среди крупных дилеров можно также отметить самарскую ГК «Эксперт» (официальный дилер Datsun, Nissan, KIA, Hyundai, Genesis, GM в Новосибирске), красноярскую ГК «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault), кемеровские «Ай-Би-Эм» (официальный дилер KIA, УАЗ) и «Картель-Авто» (официальный дилер Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Datsun, Subaru, Geely). С точки зрения объема выручки каждая из этих компаний попала в ТОП-10, однако по доле рынка оказалась за пределами первой «десятки».

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж

Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 30,8% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada Николай Бяков 2 ГК «Элке-Авто» 25% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев 3 Группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 21,6% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 4 ГК «Евразия Моторс» 20% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, Ford, Changan Илья Фридман 5 «Автомир-Новосибирск» 19,3% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев 6 «АлтайЕвроМоторс» 24,5% Алтайский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi Дмитрий Борисов 7 «Автоцентр АНТ» 14,5% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 8 «Сибинпэкс» 14,4% Кемеровская область Chevrolet, Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai Фания Сапожникова 9 «Россо» 10,9% Иркутская область Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai, Mitsubishi Сергей Галухин 10 Автоцентр «Евразия» («Фермерская снабженческо-сбытовая компания») 10,42% Томская область Volkswagen Александр Криворучко

Данные: АЕБ, Автостат

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