Станет ли площадь имени Карла Маркса пешеходной? Что могут ещё построить рядом с ЛДС на Горской? Эти и другие вопросы обсудили представители общественности и эксперты во время слушаний по обновленному генеральному плану Новосибирска в администрации Кировского района 5 февраля.

С 3 по 6 февраля в разных районах мегаполиса проходят общественные слушания, на которых горожане смогут высказаться по всем предлагаемым корректировкам в генеральный план города.

4 февраля общественные слушания по генплану прошли в администрации Кировского района Новосибирска. На них присутствовал корреспондент «Континента Сибирь». Общественники и эксперты обсудили развитие транспортной сети, зеленых и жилых зон Ленинского и Кировского районов. Измененный генплан собравшимся представил директор и главный архитектор МБУ «Институт градостроительного проектирования» Алексей Нестеркин.

Согласно актуализированному генеральному плану, на территории двух районов – Ленинского и Кировского, планируется сохранить большую часть малоэтажной застройки – в первую очередь, это касается тех мест, которые не рассматриваются перспективными для строительства нового жилья. Также новый генплан сохранит территории дачных обществ, чего не было предусмотрено в действующем плане.

Среди вопросов, вызвавших наибольшую дискуссию на слушаниях, стала судьба пойменных лесов в районе строительства нового ЛДС. Некоторые присутствующие на слушаниях жители выступили за строительство здесь набережной по аналогии с Михайловской, другие высказались за сохранение зеленой зоны. Однако, по словам архитектора Алексея Нестеркина, территория поймы Оби на левом берегу исторически рассматривалась как перспективная для строительства спортивных объектов.

«Еще в 2006 году территория здесь была зарезервировала для МАУ «Стадион» под строительство спортивного стадиона на 30 тысяч мест. Это место — самое удобное для такого проекта: здесь географический центр города, большое свободное пространство, равноудаленное от правобережья и левобережья Новосибирска», — подчеркнул Алексей Нестеркин.

При этом начало строительства крупного стадиона рядом с будущим ЛДС, по словам архитектора, зависит от финансовых возможностей города, поэтому откладывается на неопределенный срок.

Другой темой слушаний, поднявшей волну споров, стало будущее обустройство площади им. Карла Маркса. Напомним, ранее в конце февраля появилась информация о том, что площадь планируют сделать пешеходной. Разработчик проекта реновации (ООО «АР.ТЭГО») представил 28 января мэру города проект будущей площади. Согласно разработанному проекту, площадь имени Карла Маркса должна стать пешеходной с тремя точками притяжения: возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину. Памятник планировалось сделать символом площади и переместить ближе к ее центру. Кроме того, в проекте было заложено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории.

По данным источников, близких к мэрии города, проект реновации площади заказывала компания «Центр левого берега». Название проекта — «многофункциональный гостиничный комплекс со входами на станцию метрополитена «Площадь им. Карла Маркса», торгово-офисными помещениями и помещениями общественного назначения, фитнес-центра, подземной автостоянкой». Примечательно, что по данным системы Rusprofile, учредителями ООО «Центр левого берега» являются застройщик ЖК «Монблан» Тимур Саттаров, основатель универмага LUKSE Ольга Гребенюк, а также совладелец ООО «Строй-Инвест» Андрей Воронов. В связи с этим, наблюдатели предполагали, что в идее превращения площади Маркса в пешеходную зону вероятно могут быть заинтересованы в том числе именно инвесторы потенциального проекта. Получить комментарии ООО «Центр левого берега» на момент подготовки публикации также не удалось. В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что «не комментируют планы частного бизнеса».

Жители города в ходе слушаний высказались против превращения площади в пешеходную зону, мотивируя это существенным ухудшением транспортной ситуации в левобережье и ограничением выезда на правый берег. По их мнению реализация подобных проектов может привести к транспортному коллапсу в городе.

Окончательное решение, останется ли площадь в нынешнем варианте или здесь приступят к развитию пешеходных зон, будет принято, по информации источника «Континента Сибири» в мэрии, ориентировочно через месяц. Произойдет это после анализа итогов слушаний, и дополнительном обсуждении вопроса на градостроительном совете в мэрии. К этому времени будут готовы и результаты анализа транспортной инфраструктуры левобережья.

«Главная задача публичных слушаний – это, во-первых, озвучить позицию независимых экспертов по тем вопросам, которые поступили в оргкомитет. И вторая задача – это услышать жителей города, их конкретные предложения и возражения по всем вопросам, вынесенным на публичные слушания, чтобы эксперты смогли скорректировать свои позиции, а оргкомитет учесть мнение всех жителей», — пояснил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Виталий Столбов.

Напомним, что действующий генплан Новосибирска был принят в 2007 году и на сегодняшний день, по мнению властей, уже недостаточно точно соответствующим нуждам города. В течение 2019 года мэрией Новосибирска и ответственным проектировщиком (МБУ «Институт градостроительного планирования») были разработаны изменения в генплан. Они вносились с учетом федеральных программ, средства по которым можно будет использовать для реализации плана.

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