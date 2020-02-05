Центральный округ Новосибирска можно считать визитной карточкой всего города. Во многом по мегаполису судят именно по тому, что видят здесь. О приоритетах развития округа, а значит и всего города, шла речь на отчетном мероприятии, где глава администрации Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников отчитался о работе в минувшем году, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал оценку результатам, которых добился округ. Каковы планы дальнейшего развития самого большого административного образования Новосибирска — в материале «Континента Сибирь».

Приоритеты развития

Центральный округ Новосибирска объединяет три района города — Железнодорожный, Заельцовский и Центральный. 30 января в камерном зале Новосибирской государственной филармонии глава администрации Центрального округа Сергей Канунников отчитался о социально-экономическом развитии округа за прошедший год и рассказал о планах на 2020–2022 годы. Главными темами стали демография, здравоохранение, транспорт и строительство.

По словам Сергея Канунникова, в минувшем году округ продолжил работать по приоритетным направлениям и нацпроектам, обозначенным президентом России Владимиром Путиным.

«Во взаимодействии с департаментами мэрии, предприятиями и организациями мы в целом справились со всеми поставленными задачами. Наиболее пристальное внимание в 2019 году на округе было приковано к дорожно-транспортной отрасли, зеленым территориям и социальной сфере», — отметил Сергей Канунников.

По словам главы, в прошлом году Центральный округ обеспечил доходную часть бюджета города на более чем 8 млрд рублей, выполнив план на 101%. Сумма составила почти 30% всех собственных доходов города Новосибирска. При этом прирост инвестиций на территории округа в 2019 году составил 37%.

Одной из приоритетных задач администрации округа Сергей Канунников назвал поддержку малого бизнеса. В прошлом году на территории Центрального округа было зарегистрировано 30% от числа всех субъектов малого бизнеса в городе. Компаниям потребительского сектора в минувшем году удалось существенно увеличить свой оборот: например, предприятиям общественного питания в среднем на 16%, на 14% вырос объем платных услуг, оказанных населению по сравнению с предыдущим годом.

«Обеспечение высоких темпов экономического роста — это наш ключ к успеху. Чтобы добиться поставленных целей, нужно поддерживать инициативы предпринимателей», — подчеркнул Сергей Канунников.

По вводу объектов капитального строительства Центральный округ в минувшем году вошел в тройку лидеров в Новосибирске. За год на территории трех районов округа ввели в эксплуатацию 332 тыс. кв. метров, из них более 182,4 тыс. кв. метров жилья (18 многоэтажных домов).

При этом комплексный подход к строительству — важнейшая задача для округа, уверен глава. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Центральном округе определили 22 территории комплексного развития. Здесь планируется строительство новых дорог, жилья, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

Продолжили решать на округе и проблемы с обеспечением новыми местами для школьников. В 2019 году с увеличением объема в два раза было реконструировано здание школы № 51 на ул. Охотской. Здесь же возвели детский сад на 220 мест.

Также на территории округа открыл свои двери для детей крупнейший за Уралом Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Продолжается строительство регионального центра волейбола, ввод которого запланирован на этот год.

Одним из приоритетов развития округа остается формирование комфортной городской среды. В 2019 году администрацией округа совместно с департаментом энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска были выполнены работы по благоустройству придомовых территорий на 69 объектах на сумму 126 млн рублей. Это почти в два раза превышает показатели 2018 года. По региональной программе капитального ремонта в прошлом году было отремонтировано 96 многоквартирных домов.

Другое приоритетное направление работы администрации округа — развитие зеленых зон. За год на территории Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов высадили около 5 тысяч деревьев и кустарников. Был благоустроен Тимирязевский сквер, сквер им. Чаплыгина и территория, прилегающая к площади им. Кондратюка. Задача на 2020 год — реконструкция и расширение Нарымского сквера.

Демография

Подводя итоги, Сергей Канунников сделал акцент на задачах администрации округа в рамках реализации нацпроекта «Демография». В настоящее время численность населения Центрального округа составляет более 293 тыс. человек. За год во всех трех районах родилось около 2 тыс. детей.

«Главный вектор развития страны на ближайшие десятилетия — улучшение демографической ситуации. Решение этого вопроса не мыслится без современной медицины, поэтому администрация округа заинтересована в повышении качества медицинского обслуживания жителей», — заявил Сергей Канунников.

Для достижения этой цели на округе проводятся переоснащение и реконструкция отделений поликлинической помощи. В 2019 году подразделения поликлиники № 27 были перенесены после расторжения договора аренды с заводом «НЭВЗ-Союз» на новые площади, отремонтированные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также было капитально отремонтировано поликлиническое отделение поликлиники № 20, выполнены архитектурно-проектные работы в детской поликлинике на Щетинкина, 54. На базе Городской клинической больницы № 1 был открыт первый центр амбулаторной онкологической помощи в регионе.

При этом проблема доступности поликлинической помощи остается, признал глава округа. Способствовать ее решению должно строительство поликлиник на улице Ереванской и в микрорайоне «Стрижи».

Возвращаясь к теме демографии, мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил присутствующим о мерах поддержки, озвученных президентом в послании к Федеральному собранию. Мэр дал поручение администрации Центрального округа приступить к подготовке документов и списков нуждающихся в помощи, а также оперативно проверить школы на готовность пищеблоков к обеспечению школьников младших классов бесплатным питанием.

Комментируя решение дорожных проблем на округе, мэр назвал образцом подражания реконструкцию Красного проспекта. «Красный проспект — это лицо города, образец, с которого нужно брать пример. За три года он был полностью отремонтирован, с учетом требований доступности среды», — сказал мэр.

А вот улучшить ситуацию с транспортной доступностью удаленных районов города в перспективе позволит развитие нового направления — «Городская железная дорога».

«Город трудовой доблести»

В 2020 году Заельцовский район Новосибирска отметит 80-летие со дня своего образования. Вместе с этой датой в Центральном округе готовятся отметить важнейший для всей страны день — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня на территории всех трех районов округа проживают 165 участников Великой Отечественной войны. По заверениям главы округа, ни один из них не будет обойден вниманием в памятный день.

В ходе мероприятия актив Центрального округа, представители трудовых коллективов и общественных организаций поддержали инициативу присвоения Новосибирску государственного статуса «Город трудовой доблести».

Как отметил Анатолий Локоть, первыми с этой инициативой выступили ветераны, к ним присоединяются другие горожане. В городе проводится голосование, которое должно стать, по словам главы Новосибирска, «общим вкладом в защиту великой истории России».

«Новосибирск заслуживает этого звания. Еще до войны наш город был крупнейшим промышленным центром Сибири, в нем проживало 400 тысяч жителей, здесь располагались крупные предприятия — авиационный завод, «Сибкомбайн». Уже в годы войны к нам были эвакуированы десятки новых предприятий. Несмотря на то что практически все взрослое мужское население ушло на фронт, численность населения выросла до 600 тысяч. Это было очень напряженное время. Сегодня инициатива ветеранов и горожан — это наш вклад в защиту истории, наш ответ тем, кто хочет перечеркнуть заслуги Советского Союза в достижении Великой Победы», — сказал Анатолий Локоть.

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