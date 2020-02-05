Поставщики банкротящегося новосибирского «Холидея» рассматривают возможность инициирования возобновления его работы через заключение мирового соглашения компании с кредиторами.

5 февраля в Новосибирске прошло собрание контрагентов компании «Холидей», с которых сейчас, в рамках конкурсного производства, хотят взыскать многомиллионные долги. Напомним, конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между компаниями и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. По мнению предпринимателей, это приведет к их банкротству.

Участниками собрания стали новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, представитель реготделения «Опоры России» Наталья Пинигина, чиновники мэрии и облправительства. «Ситуация патовая и шокирующая для малого и среднего бизнеса, но мое мнение, что корабль можно повернуть вспять», — сказал собравшимся уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Как пояснила руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, сейчас прорабатываются несколько вариантов разрешения ситуации. Первый – лоббирование внесения изменений в законодательство о банкротстве с тем, чтобы защитить добросовестных контрагентов от взысканий в рамках процедуры несостоятельности. Однако это, скорее, превентивная мера. Второй – обращаться в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовного дела в связи с преднамеренным банкротством (у контрагентов есть аргументы для таких выводов – «КС»). Третий путь – медиация. Возможность рассмотрения мирного урегулирования конфликта вплоть заключения мирового соглашения, прекращении конкурсного производства и восстановления платежеспособности должника. «Зачем нам их («Холидей» — «КС») убивать? Пусть работают и рассчитываются», — пояснила Наталья Пинигина.

Контрагенты в итоге приняли ряд решений по консолидации усилий по защите своих интересов в деле «Холидея». Кроме того, по словам начальника отдела организации торговли и общественного питания минпромторга Новосибирской области Ларисы Петроченко, на 6 февраля запланирована встреча заместителя губернатора региона Сергея Сёмки с конкурсным управляющим Трофимом Кузнецовым для возможного урегулирования конфликта.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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