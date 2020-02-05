Поставщики новосибирского «Холидея» готовы его возродить

Александр Корнев
 
Поставщики "Холидея" консолидировались для урегулирования вопроса по банкротству торговой сети. Фото Михаила Перикова

Поставщики банкротящегося новосибирского «Холидея» рассматривают возможность инициирования возобновления его работы через заключение мирового соглашения компании с кредиторами.

5 февраля в Новосибирске прошло собрание контрагентов компании «Холидей», с которых сейчас, в рамках конкурсного производства, хотят взыскать многомиллионные долги. Напомним, конкурсный управляющий компании Трофим Кузнецов подал в арбитраж порядка нескольких сотен заявлений по оспариванию сделок между компаниями и «Холидеем». Управляющий требует признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве, недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Суммы требований к нескольким сотням бизнесменов и компаний из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов составляют от полумиллиона до 30 млн рублей. По мнению предпринимателей, это приведет к их банкротству.

Участниками собрания стали новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат, представитель реготделения «Опоры России» Наталья Пинигина, чиновники мэрии и облправительства. «Ситуация патовая и шокирующая для малого и среднего бизнеса, но мое мнение, что корабль можно повернуть вспять», — сказал собравшимся уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат и руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина встретились с кредиторами «Холидея»

Как пояснила руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, сейчас прорабатываются несколько вариантов разрешения ситуации. Первый – лоббирование внесения изменений в законодательство о банкротстве с тем, чтобы защитить добросовестных контрагентов от взысканий в рамках процедуры несостоятельности. Однако это, скорее, превентивная мера. Второй – обращаться в правоохранительные органы с требованием возбуждения уголовного дела в связи с преднамеренным банкротством (у контрагентов есть аргументы для таких выводов – «КС»). Третий путь – медиация. Возможность рассмотрения мирного урегулирования конфликта вплоть заключения мирового соглашения, прекращении конкурсного производства и восстановления платежеспособности должника. «Зачем нам их («Холидей» — «КС») убивать? Пусть работают и рассчитываются», — пояснила Наталья Пинигина.

Контрагенты в итоге приняли ряд решений по консолидации усилий по защите своих интересов в деле «Холидея». Кроме того, по словам начальника отдела организации торговли и общественного питания минпромторга Новосибирской области Ларисы Петроченко, на 6 февраля запланирована встреча заместителя губернатора региона Сергея Сёмки с конкурсным управляющим Трофимом Кузнецовым для возможного урегулирования конфликта.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  