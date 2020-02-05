Новым генеральным директором TION назначен Мирослав Поточны. Он сменил на посту гендиректора основателя компании Дмитрия Трубицына. До этого новый CEO в течение полугода работал директором по развитию бизнеса группы компаний TION.

О назначении сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что новый глава компании будет отвечать за развитие бизнеса TION в России, Китае и СНГ, а также за запуск в новых странах.

«Работа в таком бизнесе и в такой команде вдохновляет. Я искренне рад присоединиться к команде TION в период, когда компания разрабатывает масштабные планы, связанные с запуском новых продуктов и ростом бизнеса. Я благодарю акционеров TION за оказанные мне честь и доверие», — пояснил Мирослав Поточны.

Группа компаний TION основана в 2006 году, сегодня в нее входит два подразделения бизнеса, которые занимаются организацией здорового микроклимата: бытовое и промышленное. «TION Умный микроклимат» — крупнейший российский производитель приборов вентиляции и очистки воздуха дома и в офисах. Флагманский продукт направления – бризер – разработанное инженерами TION устройство, которое проветривает квартиры очищенным от загрязнителей и аллергенов, свежим и теплым воздухом при закрытых окнах.

Как отмечают в компании, выпускник программы MBA Университета Ноттингем Трент Мирослав Поточны имеет 20-летний опыт управления бизнесом и подразделениями. Он возглавлял крупные департаменты в METRO Cash and Carry и Ahold в регионах Центральной и Восточной Европы. С 2007 года является топ-менеджером и CEO различных компаний на территории России. В его портфолио — работа в М.Видео, MERLION, Эльдорадо, POLARIS и др. До прихода в TION Мирослав был заместителем генерального директора по продажам и маркетингу АО «Металлокомплект-М», а ранее вице-президентом по розничным проектам в ПАО «Московский кредитный банк».

«Сегодня перед командой TION стоят амбиционные задачи, связанные с работой на глобальном рынке. Чтобы команда справилась с этим вызовом, ее должен возглавить опытный лидер, который разбирается в специфике ведения международного бизнеса. Я благодарю Мирослава за решение возглавить группу компаний TION и поздравляю с новым этапом в карьере. Его экспертиза, знания и идеи станут важными активами для нашего бизнеса», — отметил основатель группы компаний TION Дмитрий Трубицын. Отныне он сконцентрировал свои усилия на проекте CityAir в должности директора по развитию.

Напомним, что в июне 2017 года в отношении Дмитрия Трубицина было открыто уголовное дело. Предпринимателю инкриментировали ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». На время следствия директор «Тиона» был под домашним арестом. Позже мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде. В октябре 2018 года следственные действия в отношении Дмитрия Трубицина были прекращены.

Более подробно об истории TION и пути этой компании на рынке можно прочитать в материале по ссылке.

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