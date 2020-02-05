Основатель TION Дмитрий Трубицын покинул пост гендиректора компании

www.ksonline.ru
 
Мирослав Поточны возглавил "ТИОН"

Новым генеральным директором TION назначен Мирослав Поточны. Он сменил на посту гендиректора основателя компании Дмитрия Трубицына. До этого новый CEO в течение полугода работал директором по развитию бизнеса группы компаний TION.

О назначении сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что новый глава компании будет отвечать за развитие бизнеса TION в России, Китае и СНГ, а также за запуск в новых странах.

«Работа в таком бизнесе и в такой команде вдохновляет. Я искренне рад присоединиться к команде TION в период, когда компания разрабатывает масштабные планы, связанные с запуском новых продуктов и ростом бизнеса. Я благодарю акционеров TION за оказанные мне честь и доверие», — пояснил Мирослав Поточны.

Группа компаний TION основана в 2006 году, сегодня в нее входит два подразделения бизнеса, которые занимаются организацией здорового микроклимата: бытовое и промышленное. «TION Умный микроклимат» — крупнейший российский производитель приборов вентиляции и очистки воздуха дома и в офисах. Флагманский продукт направления – бризер – разработанное инженерами TION устройство, которое проветривает квартиры очищенным от загрязнителей и аллергенов, свежим и теплым воздухом при закрытых окнах.

Как отмечают в компании, выпускник программы MBA Университета Ноттингем Трент Мирослав Поточны имеет 20-летний опыт управления бизнесом и подразделениями. Он возглавлял крупные департаменты в METRO Cash and Carry и Ahold в регионах Центральной и Восточной Европы. С 2007 года является топ-менеджером и CEO различных компаний на территории России. В его портфолио — работа в М.Видео, MERLION, Эльдорадо, POLARIS и др. До прихода в TION Мирослав был заместителем генерального директора по продажам и маркетингу АО «Металлокомплект-М», а ранее вице-президентом по розничным проектам в ПАО «Московский кредитный банк».

«Сегодня перед командой TION стоят амбиционные задачи, связанные с работой на глобальном рынке. Чтобы команда справилась с этим вызовом, ее должен возглавить опытный лидер, который разбирается в специфике ведения международного бизнеса. Я благодарю Мирослава за решение возглавить группу компаний TION и поздравляю с новым этапом в карьере. Его экспертиза, знания и идеи станут важными активами для нашего бизнеса», — отметил основатель группы компаний TION Дмитрий Трубицын. Отныне он сконцентрировал свои усилия на проекте CityAir в должности директора по развитию.

Напомним, что в июне 2017 года в отношении Дмитрия Трубицина было открыто уголовное дело. Предпринимателю инкриментировали  ст. 238.1 УК РФ, «производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». На время следствия директор «Тиона» был под домашним арестом. Позже мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде. В октябре 2018 года следственные действия в отношении Дмитрия Трубицина были прекращены.

Более подробно об истории TION и пути этой компании на рынке можно прочитать в материале по ссылке.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  