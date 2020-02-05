Работы по строительству новой ледовой арены в Омске начнутся в апреле текущего года. Об этом сообщил РИА «Омск-информ» председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

«Все идет по плану. Идет бумажная работа, которую не видно на камере. На проект мы выйдем в марте, а в апреле должно начаться строительство. Генподрядчик будет определен только после того, как будет утвержден план», — цитирует информагентство Александра Крылова.

На строительство новой арены в Омске будет выделено 10 млрд рублей, из которых 5 млрд – средства федерального бюджета, а другая половина –вложения компании «Газпром».

Напомним, о предстоящем сносе ледового дворца «Арена-Омск» и строительстве вместо него нового спортсооружения стало известно весной 2019 года. Ранее из-за трещин в несущих балках «Арены-Омск» эксперты признали ее аварийной, а хоккейный клуб «Авангард», тренировавшийся и игравший там, переехал из Омска в подмосковную Балашиху. Омские власти рассчитывают, что в новом дворце пройдет часть матчей Молодежного чемпионата мира – 2023, на состязания которого также претендует Новосибирск. Пока предполагается, что основные матчи МЧМ-2023 все же пройдут в Новосибирске.

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