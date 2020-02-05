Коченевский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Александра Крашенина и начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации р.п. Коченево Сергея Черкасова.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в зависимости о роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Суд также признал виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностным лицам в крупном размере) новосибирского предпринимателя Игоря Маслова.

Установлено, что в мае 2018 года чиновники районной и поселковой администраций получили от жителя Новосибирска часть взятки в размере 600 тыс. рублей за оперативное содействие в оформлении права пользования на земельный участок в р.п. Коченево.

Кроме того, служащий администрации Коченевского района представил в муниципалитет документы о принадлежащем ему объекте капитального строительства, якобы расположенном на земельном участке площадью 44,7 га. Впоследствии он приобрел у районной администрации по льготной стоимости (почти за 12 тыс. рублей) право собственности на землю, рыночной стоимостью 6,1 млн. рублей.

Суд приговорил Крашенина и Черкасова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также запретил им на 5 лет занимать должности муниципальной службы (каждому). Маслову суд назначил штраф в размере 2 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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