За минувшие сутки дорожно-эксплуатационными учреждениями Новосибирска вывезено 22 181 кубометр снега, очищено 375 километров тротуаров, на проезжую часть высыпано 690 тонн отсева дробления горных пород и 32 тонны реагента «Бионорд». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

За прошедшие сутки выход снегоуборочной техники составил 246 единиц в дневную смену, 304 единицы в ночную смену. Дополнительно было задействовано 90 единиц привлеченной самосвальной техники для вывоза снега с улиц города.

Сегодня, 5 февраля, в дневную смену выход снегоуборочной техники составляет 220 единиц. Снег вывозят с улиц Ипподромской, Железнодорожной, Дуси Ковальчук (от ул. Кирова до ул. Плановой), Кошурникова, Никитина (от ул. Толстого до ул. Автогенной), Ильича, Забалуева, Тюменской, Виктора Уса, Петухова, Героев Революции, Героев Труда, Полевой, Абаканской, Часовой, Тюленина, Мясниковой (остановки общественного транспорта), Бердского шоссе, проспекта Карла Маркса и других магистральных и второстепенных улиц города.

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