Группа «ВИС» получила разрешение на этап строительства четвертого моста в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала группе «ВИС» разрешение на строительство в рамках одного из этапов концессионного проекта по строительству четвертого моста через Обь.

Разрешение, датированное 3 февраля, выдано застройщику, ООО «Сибирская концессионная компания», входящей в состав субхолдинга группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями. Сообщение о разрешении размещено на муниципальном портале Новосибирска. Как сообщили «Континенту Сибирь» в департаменте по корпоративным коммуникациям группы «ВИС», выданное разрешение позволит приступить к основным работам уже в апреле 2020 года. «В настоящее время ведутся работы по подготовке площадки под размещение строительного городка, изготовлению металлоконструкций и выносу сетей», — пояснили в департаменте.

По информации группы «ВИС», четвертый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Благодаря мосту будут обеспечены выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.

Концессионное соглашение между ООО «Сибирская концессионная компания» и правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства подписано 6 декабря 2017 года. По условиям концессии в ценах 2017 года общая стоимость проекта составляла 40,9 млрд рублей, из которых 26,2 млрд рублей – федеральный грант, 3,9 млрд рублей — средства концедента и 10,7 млрд рублей — средства концессионера. Срок действия концессионного соглашения — 25 лет.

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