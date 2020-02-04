Госдума рассмотрит инициативу «Единой России», которая предлагает жителям голосовать, на какие объекты в первую очередь стоит выделять деньги. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что инициатива отразится не только на подходе властей к распределению бюджета, но и на отношении населения к территории.

3 февраля члены президиума генсовета «Единой России» внесли в Госдуму законопроект по корректировке принципов организации местного самоуправления в РФ. Авторы поправок – заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Инициатива о «народном» бюджетировании предлагает в том числе увеличить финансирование проектов, за которые голосуют сами жители районов и городов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение уже на стадии его подготовки к внесению в федеральный парламент. Накануне оно обсуждалось на заседании Совета по развитию местного самоуправления, который возглавляет президент РФ Владимир Путин.

«Президент на заседании Совета чётко дал понять: где бы ни жил человек, он должен жить достойно. Не только сельские территории области должны дотянуться до уровня Новосибирска. Но и Новосибирская область в целом должна дотянуться до уровня Москвы. Обеспечение высокого уровня жизни во всех муниципальных образованиях – это основная задача, над решением которой необходимо работать правительству Новосибирской области вместе с органами местного самоуправления», – отметил Андрей Травников.

Как следует из пояснительной записки, проект закрепляет за жителями право определять «приоритетные направления расходования местных бюджетов» и дает гражданам возможность участвовать «в реализации конкретных проектов и общественном контроле за их реализацией».

Мэр наукограда Кольцово, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Николай Красников обратил внимание корреспондента «Континента Сибирь»: при обсуждении инициативы Владимир Путин поручил увеличить финансирование проектов, которые сами жители считают важными, с 1% от общих расходов бюджета до 5%. «Приветствую инициативу «о народном бюджетировании». Прежде всего, она вовлечет население к решению актуальных проблем территорий, а также приведет к тому, что власти смогут оперативно реагировать на просьбы населения. Многим муниципалитетам законопроект позволит решить насущные проблемы. Например, территориям иногда не хватает денег на проектно-сметную документацию. Без нее невозможно зайти в большие или малые проекты», – рассуждает Николай Красников.

Он напомнил, что Новосибирская область уже знакома с системой «народного» бюджетирования, которая сейчас предлагается к внедрению по всей стране: «Наш наукоград в эту программу пока не вступал, у нас сегодня достаточно эффективная система взаимоотношений между избирателями, исполнительной и законодательной властью. Но, безусловно, инициативность граждан и возможность получения дополнительных бюджетных средств на реализацию пожеланий населения – это хорошее подспорье для каждого муниципалитета», – подчеркнул мэр Кольцово.

Новосибирская область, как отметил Андрей Травников, уже три года проводит конкурсы по отбору проектов, за реализацию которых выступают сами местные жители. В регионе реализовано 329 таких проектов. В 2019 году в их число вошли, например, мост через реку Орда в Филипповском сельсовете Ордынского района, ремонт памятника погибшим в Великой отечественной войне в Пономаревском сельсовете Колыванского района, покупка техники, ремонт и поддержание дорог на других территориях.

Жители не только поддерживают и контролируют воплощение достойных инициатив, но и самостоятельно их «инвестируют». Так, в Верх-Тулинском сельсовете они собрали на реализацию проектов около 450 тысяч рублей.

Губернатор Новосибирской области подчеркнул: в 2020 году на обсуждение и выбор жителей планируется представить 222 проекта – в областном бюджете на это предусмотрено 132 млн рублей.

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