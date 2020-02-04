Бывший директор по B2B новосибирского филиала «ЭР-Телекома» Антон Катков стал директором филиала оператора в Нижнем Новгороде. Информацию об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, что Антон Катков проработал на позиции директора по B2B новосибирского филиала «ЭР-Телекома» с 2012 до 2015 года, после чего покинул компанию и переехал в Минск, продолжив работу в сфере связи на позиции первого заместителя генерального директора «Космос Телеком» (СООО «Космос ТВ»). В феврале 2020 года он объявил о своем возвращении в «ЭР-Телеком», но уже на позицию главы филиала оператора в Нижнем Новгороде.

Стоит отметить, что в 2017 году новосибирский филиал «ЭР-Телекома» был присоединен к «Новотелекому» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). Подробнее о планах «ЭР-Телекома» «Континенту Сибирь» рассказал в интервью президент холдинга Андрей Кузяев.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.