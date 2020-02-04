В Новосибирском районе Новосибирской области завершился конкурс по отбору руководителя местной администрации. По ее итогам Андрей Михайлов теперь возглавляет территорию без приставки «исполняющий обязанности»

4 февраля депутаты райсовета проголосовали за нового главу администрации Новосибирского района. Андрей Михайлов прошел все формальные стадии конкурсного отбора и стал руководителем официально.

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Претендентов на должность руководителей территорий отбирает комиссия из 8 человек – 4 от района и 4 от губернатора области.

С начала приема заявок на должность главы Новосибирского района претендовали 12 человек. До финального этапа конкурса дошли Андрей Михайлов и заместитель главы Колыванского района по строительству Светлана Быкова. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал кандидатуру Михайлова. Депутаты тоже одобрили Михайлова единогласно.

Александр Соболевский, предшественник Андрея Михайлова на посту главы Новосибирского района, пробыл в должности полтора года и ушел в отставку в ноябре 2019 (Здесь можно прочесть, что вынудило областную власть поставить вопрос о смене главы Новосибирского района). Исполняющим обязанности стал Андрей Михайлов. В последнее время он был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В 2013-2015 годах исполнял обязанности руководителя Бердска – с ареста избранного мэром на прямых выборах коммуниста Ильи Потапова и до победы в конкурсе экс-главы Заельцовского района Новосибирска Евгения Шестернина.

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