По информации ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» на 1 февраля 2020 года сумма просроченной задолженности Юргинского машзавода за подачу газа составила 382,7 млн рублей. При этом заводская ТЭЦ является основным поставщиком тепла для жителей Юрги, из-за чего эскалация конфликта ставит под угрозу срыва отопительный сезон.

По данным пресс-службы Газпрома, ситуация с задолженностью Юргинского машзавода тянется с 2013 года. И «КС» уже дважды писал о том, что поставщик газа принимал решение о прекращении подачи – летом 2016 и весной 2018 года.

В 2019 году ситуация усугубилась – Арбитражный суд Кемеровской области ввел на предприятии процедуру банкротства. Событию предшествовали задержки зарплаты на предприятии и масштабные увольнения – сумма долга завода перед работниками приблизилась к 100 млн рублей.

Кроме того в 2019 году на базе своих производственных мощностей предприятие создало новые юридические лица – ООО «Юргинская ТЭЦ» и ООО «ПК «Юргинский машзавод», с которыми Газпром не сумел выстроить договорные и экономические отношения по причине отсутствия у них раздельного учета газа.

«В сложившейся ситуации в соответствии с законодательством у нас есть все основания и право прекратить поставку газа предприятию, – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» Владимир Рытенков. – Поскольку газ для Юргинского машзавода является резервным видом топлива, единственным сдерживающим фактором является отопительный сезон, так как ТЭЦ завода отапливает город».

«При отсутствии со стороны Юргинского машзавода и его учредителей конструктивных предложений по указанным вопросам в ближайшее время ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» будет вынуждено принять меры по увеличению уровня ограничения поставки газа вплоть до полного ее прекращения», – сообщили в пресс-службе поставщика.

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