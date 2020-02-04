Из-за истощения газового месторождения омские села предложили перевести на электроотопление

Власти Омской области рекомендовали рассмотреть возможность перевода сел трех районов севера региона с газоснабжения на электроотопление. Причина – нехватка давления на Тевризском газоконденсатном месторождении.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, перебои с газом отмечаются в Тарском, Знаменском и Тевризском районах. «В период с 29 января по 3 февраля вновь уровень давления газа был непостоянным, колебания составляли от 0,5 до 5 атмосфер», – отметили в пресс-службе.

Ранее в Таре был введен режим ЧС, город готовили к возможной эвакуации. Глава Тарского городского поселения Сергей Мартынов записал публичное видеообращение, выложенное в соцсетях, в котором заявил о том, что Тевризское газоконденсантное месторождение не выдает «достаточный объем». В феврале прошлого года о проблемы с газоснабжением северных районов Омской области уже становились предметом проверки прокуроров. Как пояснял тогда ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, причиной перебоев стали «рост потребления газа в аномальные морозы и истощение Тевризского газоконденсатного месторождения». Представители надзорного органа объявили предостережения генеральному директору газодобывающей компании «Тевризнефтегаз» и районным чиновникам.

В правительстве Омской области одним из возможных путей решения проблемы видят перевод сел на электроотопление. Это потребует переоборудования электросетей, его стоимость и источник финансирования региональные власти не называют. В качестве альтернативного варианта чиновники предлагают рассмотреть вариант перехода на сжиженный газ. В ближайшее время представители облправительства встретятся с руководством газоконденсатного месторождения, чтобы обсудить ситуацию.

Тевризское газоконденсатное месторождение открыто в 1971 году, находится на Тевризском участке недр, площадью 124 кв. м. По данным neftegaz.ru, максимальный объем добычи природного газа на участке был достигнут в 2007 году. В последующие годы он постоянно снижался и в 2010 году составил на 41 % ниже проектного объема.

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