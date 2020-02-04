На прошедшем первом заседании президиума Иркутского филиала СО РАН был представлен проект комплекса пилотных станций по мониторингу угроз чрезвычайных ситуаций в Сибири. По оценке ученых, для реализации проекта потребуется 925 млн рублей.

Проект «Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Сибири» участникам заседания представил директор Лимнологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Федотов. Программа была разработана после ряда инцидентов и катаклизмов в сибирских регионах в 2019 году. «Явления были и ранее, но менее масштабные», — цитирует ученого пресс-служба Иркутского филиала СО РАН. По словам Андрея Федотова, в работе над проектом принимали участие специалисты всех профильных институтов отделения академии. «События прошлого года отчетливо показали, что администрации регионов, контролирующим органам не хватает инструментария по предупреждению ситуаций и по моделированию их развития», — сказал ученый.

Проект будет представлять комплекс пилотных станций по мониторингу чрезвычайных ситуаций. Данные с них будут поступать в DATA-центры, обрабатываться, на основе результатов можно будет принимать управленческие решения. Андрей Федотов уточнил, что мониторинг станций охватит водоемы, леса, атмосферу, геологические, геохимические и медико-эпидемиологические процессы. Работа над проектом началась в августе прошлого года, с учетом коротких сроков ученые использовали лишь технологии, которые «уже работают или находятся в высокой стадии готовности». Инвестиционную емкость проекта ученые оценивают в 925 млн рублей, источник финансирования пока не определен. Предполагается, что в ближайшие 2,5 года первые пилотные станции будут установлены Республике Бурятия и в Иркутской области.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.