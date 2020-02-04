Как стало известно «Континенту Сибирь», бывший управляющий отделения «Сбербанка» по Новосибирску и Новосибирской области Евгений Лобов в январе покинул пост главы «УралАвтодора». Кадровое решение принял Совет директоров «Новосибирскавтодора» по итогам служебной проверки.

Как сообщили в «УралАвтодоре» (входит в ГК «Новосибирскавтодор – «КС»), в конце декабря минувшего года Евгений Лобов был временно отстранен от должности генерального директора компании в связи со служебной проверкой. Поводом для проверки стало «невыполнение производственной программы и систематические предписания/штрафы по содержанию дорог». В конце января Лобов оставил пост, генеральным директором «УралАвтодора», по решению Совета директоров «Новосибирскавтодора», назначен Алексей Ванин. Новый глава «УралАвтодора» ранее руководил Мошковским и Черепановским ДРСУ, занимал должность технического директора компании «Технодор». Итоги служебной проверки в отношении Евгения Лобова в компании не обнародовали.

Евгений Лобов был назначен генеральным директором «УралАвтодора» в ноябре 2017 года, сменив на этом посту Игоря Гудиса. Начиная с 2010 года, возглавлял головное отделение «Сбербанка» по Новосибирску и Новосибирской области, уйдя с этого поста осенью 2013 года. В 2003 году Евгений Лобов с отличием окончил Новосибирскую государственную медицинскую академию, а также Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

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