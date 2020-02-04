Сеть аптек «Фармакопейка» вышла на рынок Казахстана. Компания открыла три точки в Павлодаре под брендом Infarm. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram известный омский ритейлер Виктор Шкуренко.

Как пояснил Виктор Шкуренко, «Фармакопейке» удалось «избавится от комплексов и страхов международной экспансии». По его словам, первые три точки сеть аптек открыла в субаренде по соседству с магазинами «Инмарт», которые развивает в Казахстане сам Виктор Шкуренко.

Напомним, что «Фармакопейка» – федеральная сеть аптек, специализирующихся на оказании профессиональной фармацевтической помощи, входит в топ-10 крупнейших аптечных сетей России. Первая аптека с таким названием открылась в 2011 году в Омске. Сегодня под брендом «Фармакопейка» работает более 600 аптек в 30 городах Сибири и Урала. В своем развитии сеть активно использует франшизу.

В свою очередь первый магазин под брендом Inmart был открыт в Павлодаре омским бизнесменом Виктором Шкуренко осенью 2017 года. В настоящее время их уже более 15. Первоначально Виктор Шкуренко развивал в Казахстане сеть «Низкоцен», однако в 2017 году продал три запущенных точки казахстанскому ритейлеру «Семейный».

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