Один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров — компания «Магнит» — приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы короновируса.

Как пояснили СМИ в «Магните», китайские мандарины, виноград, помело, а также перец и помидоры составили около 0,9% оборота сети по итогам прошлого года и около 3% от продаж фруктов и овощей. С начала 2020 года сеть приступила к импорту этих товаров из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также нарастила поставки российских овощей, полностью заместив импорт из Китая.

По аналогичному пути идет и другой крупный российский продуктовый ритейлер — X5, развивающий в России сеть «Пятерочка». «Мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам», — отметили в Х5 Retail агентству «Интерфакс».

Сибирские продуктовые ритейлеры пока не проводят аналогичных мер, но не исключают этого в будущем.

Напомним, что необходимые меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса приняты в Новосибирской области. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лады Самойловой, для недопущения распространения вируса был усилен контроль в аэропорту Толмачёво.

Для профилактики распространения коронавируса в области будет проводиться тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней. Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже разрабатывает две вакцины против коронавируса.

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