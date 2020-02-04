Правки в бюджет Омска обсудили депутаты горсовета на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам 3 февраля.

Администрация Омска представила депутатам первые поправки в бюджет 2020 года. Предложенные изменения касаются, в частности, увеличения расходов на содержание и ремонт дорог, социальную сферу.

Бюджет было предложено увеличить на 91,6 миллиона рублей. На эти цели, в том числе, пойдут средства, оставшиеся на едином счете города по итогам прошлого года — 69,7 миллионов рублей.

Как отметили в департаменте финансов и контроля администрации Омска, из них 52 миллиона планируется направить на приобретение муниципального жилья для предоставления по договорам социального найма гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 15,5 миллиона рублей — на содержание и ремонт городских дорог, еще почти 2 миллиона рублей — на установку новых светофоров, сообщили в департаменте финансов и контроля.

Планируется перераспределить финансирование между несколькими статьями бюджета. Так, 21,4 миллиона переведут на строительной контроль капитального ремонта многоквартирных домов, 600 тысяч перераспределят на обследование Дома детского творчества в Новой Станице, 60 тысяч выделят на обеспечение городской доли софинансирования, необходимой для получения субсидии на установку звуковых светофоров.

В результате доходы омского бюджета составят 19,05 млрд рублей, расходы — 20,23 млрд рублей, а дефицит — 1,18 млрд рублей.

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