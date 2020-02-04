По данным «Автостат.Инфо», японский Lexus оказался на первом месте по числу регистраций новых автомобилей среди премиум-брендов по итогам 2019 года.

За год количество регистраций новых автомобилей Lexus выросло на 9,3%, а самой марке удалось занять 9-ое место в общем рейтинге, обогнав такие массовые бренды, как Mazda, Chevrolet, Mitsubishi, Datsun и даже отечественный УАЗ. 44% всего объема регистраций пришлось на кроссовер Lexus RX, за которым следуют NX и LX. Причем все три модели одновременно стали и самыми популярными моделями премиум-брендов в целом на рынке.

Среди городов Сибири продажи Lexus распределились также более-менее равномерно: лидерами стали Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Примечательно, что в первых двух городах с 2018 года Lexus представляют новые дилеры — «Медведь Холдинг» в Красноярском крае и «Восток Моторс» в Новосибирской области. В 2020 году ожидается торжественное открытие нового полнофункционального дилерского центра Lexus в Новосибирске на улице Большевистской, который строит ГК «Восток Моторс».

На второй строчке в абсолютном зачете оказался бренд BMW, обогнав две другие марки немецкой премиальной тройки. За год количество регистраций бренда увеличилось на 27,4%. Тройку наиболее востребованных моделей сформировали внедорожники Х5 и Х3, а также седан 5 серии. Причем первые две модели попали в ТОП-5 самых популярных среди премиум-брендов. Рекордсменом среди городов стал Новосибирск, где было реализовано на 22% больше автомобилей BMW, чем в Красноярске.

Лишь на третьем месте оказался бренд Mercedes-Benz. Объемы его регистраций за год выросли на 10%. Пятая часть всего объема пришлась на кроссовер GLC, за которым следуют модели GLE, Е-класса и GLS. Впрочем, с учетом открытия в Новосибирске второго дилера Mercedes-Benz, а также смены дилера в Омске можно ожидать дальнейшего усиления позиций марки. Во всяком случае в декабре Mercedes-Benz уже удалось обогнать по количеству регистраций BMW в Новосибирске.

На четвертой строке оказалась марка Audi со скромным приростом в 1,7%. Основной объем марки формируют кроссоверы Q7, Q8, Q5. Больше всего в абсолютных цифрах было продано автомобилей Audi в Красноярске и Новосибирске. С 2020 года компания потеряла дилера в Барнауле, он перешел в статус авторизованного сервис-партнера.

Замыкает ТОП-5 британский Land Rover, объемы регистраций которого упали на 11,7%. Треть общесибирских продаж пришлась на флагманский Range Rover, за которым следует Range Rover Sport. 37% всех проданных автомобилей остались в Красноярске, где интересы марки представляет сразу двое дилеров — «Арсенал Груп» и «ББР-Авто». Кроме того, в 2020 году компания временно утрачивает присутствие в Кузбассе в связи с закрытием официального дилера.

В текущем году ожидается усиление брендов Infiniti и Volvo – обе марки планируют открыть дилерские центры в Новосибирске. В случае с Infiniti это произойдет уже в ближайшее время, с Volvo – не ранее середины 2020 года.

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