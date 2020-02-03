S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск.

Как отмечает в сообщении S7 Airlines, авиакомпания видит риски в продолжении выполнения рейсов в/ из Китая. «Контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиакомпании, и, как показывают ситуации с госпитализацией пассажиров, базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции», — поясняет пресс-служба S7 Airlines. Как отмечают в авиакомпании, всем пассажирам будет оформлен возврат полной стоимости авиабилетов.

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