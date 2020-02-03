Учредитель сеть кофеен PRIMETIME COFFEE и совладелец сети стрит-фуда «Дядя Денер» Антон Горестов запустил новый проект в ресторанной сфере Новосибирска. Речь идет о lounge-баре Superego, который был запущен на выходных на площадке бывшего ресторана «Урицкий», закрывшегося в июне 2019 года.

Напомним, что изначально Антон Горестов запустил на площадке «Урицкого» кофейню сети PRIMETIME COFFEE. Она была открыта в июле 2019 года. Позднее на площадке был также запущен банкетный зал и собственная служба кейтеринга.

На минувших выходных также состоялось праздничное открытие lounge-бара Superego. Заведение делает упор на кальяны, крафтовое пиво и коктейльное меню. Его кухню создатели характеризуют как европейскую. Предполагается, что на территории lounge-бара посетители помимо всего прочего также смогут воспользоваться приставками PS4 и настольными играми.

Напомним, что ранее Антон Горестов отмечал, что компания PRIMETIME COFFEE, открывшая в 2019 году в Новосибирске 15 новых кофеен, намерена сохранить свои темпы роста в 2020 году. «В Новосибирске еще порядка 10–15 штук интересных локаций, некоторые нами забронированы. Мы планируем открывать в I квартале порядка пяти кофеен, около трех во II и около трех в III квартале», — пояснял Антон Горестов. Всего у сети в Новосибирске сейчас более 30 заведений. Помимо этого, Антон Горестов в 2019 году купил новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee. Кроме того, в начале февраля ожидается открытие коворкинга CoWo на площадке закрывшихся ресторанов Trend Bar и Old Joy. Предполагается, что в рамках проекта коворкинга также будет функционировать ресторан.

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