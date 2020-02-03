Росстат и Банк России подвели итоги инфляции за декабрь. Если весной и летом основным драйвером инфляции были цены на продовольствие, а сфера услуг этот процесс, напротив, сдерживала, то к концу года все развернулось с точностью до наоборот. В Новосибирской области инфляция в декабре опустилась ниже 3%, в первую очередь, благодаря динамике цен на продукты питания.

По данным Сибирского ГУ Центробанка, основной вклад в ценовую динамику в декабре внесла продовольственная инфляция, которая снизилась до 1,6% после 2,8% в ноябре. Основной вклад внесли цены на овощи и мясо, производство которых выросло, что снизило годовые темпы роста цен практически до нуля. Свинина в декабре в годовом выражении подорожала меньше чем на 1%. Прирост цен на говядину и баранину замедлился. Такие товары, как мясо индейки, огурцы, сахар или картофель, стоили в декабре 2019 года дешевле, чем годом ранее. Цены на сахар и картофель за последний год снизились на 16-30%, в первую очередь из-за хороших урожаев. Капуста, лук, морковь и свекла также в декабре стоили дешевле, чем год назад.

В то же время ускорился рост цен на рыбу лососевых пород и красную икру. Это связано с сокращением вылова рыбы на Дальнем Востоке.

Самым быстро дорожающим сегментом в декабре стала сфера услуг, где инфляция в декабре замедлилась до 6,7% после 7,2% в ноябре. Самый весомый вклад сюда внесли индексация стоимости проезда в общественном транспорте (дважды, в конце 2018 года, затем в 2019-м), а также рост стоимости услуг сотовых операторов, которые, прежде всего, подняли ставки на архивных тарифах. «Компании компенсируют растущие затраты на исполнение требований закона о хранении и защите данных и отмену платы за внутренний роуминг. Связь занимает примерно седьмую часть в расходах на услуги, которые входят в потребительскую корзину для расчета инфляции, то есть значительно влияет на общий показатель», – прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В I квартале 2020 года Банк России прогнозирует годовую инфляцию в целом по России ниже 3%, когда из расчета выйдет эффект от повышения НДС до 20%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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