Бывший член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Новосибирска Андрей Андрейченко возглавил региональное отделение «Партии дела».

Новосибирское отделение «Партии дела» сменило председателя в декабре прошлого года. Новым лидером организации стал директор компании «Айтиэнерго» Андрей Андрейченко, который много лет состоял в «Единой России».

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Андрейченко отметил, что ПД готовится к ближайшим выборам в Новосибирской области. «Наша главная задача сейчас – повысить узнаваемость партии в регионе, донести до людей программные цели. Одна из них – поддержка местного товаропроизводителя», – отмечает Андрей Андрейченко.

По его словам, партия будет выставлять своих кандидатов на выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. «Пойду ли я лично на выборы, еще не решил», – заметил Андрей Андрейченко.

Андрей Андрейченко трижды избирался в Совет депутатов Новосибирска. Возглавлял в горсовете комиссию по социальной политике и образованию. В 2014 году был в числе потенциальных претендентов на пост спикера горсовета. В 2015 году уступил округ кандидату от КПРФ Денису Плотникову. Боролся за пост мэра Бердска.

«Партия дела» зарегистрирована в 2012 году. Ее возглавляет предприниматель, президент ассоциации «Росспецмаш», председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказывал в том числе о предстоящем выездном заседании совета ТПП РФ по промышленности, которое пройдет в Новосибирске 6 февраля.

В 2019 году на выборах мэра Новосибирска от «Партии дела» выдвигался старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович. Он – заместитель руководителя регионального отделения ПД, как и экс-председатель новосибирской организации Михаил Остроменский.

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