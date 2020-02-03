Официальный дилер BMW в Омске — Автоцентр «БАРС» — стал лучшим дилером BMW в России по итогам 2019 года по версии дистрибьютора марки в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год.

Дистрибьютор BMW в России выделяет лучших дилеров на ежегодной основе. В 2019 году лучшим в категории компаний, продавших более 501 автомобилей в год, стал «Автодом Санкт-Петербург», в группе «151-500 авто в год» — «Крафт-Екатеринбург», в категории «менее 150 авто в год» — омский автоцентр «БАРС».

Напомним, что автоцентр «БАРС» является официальным дилером BMW с 2007 года. Мощный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Под его руководством компания полностью завершила реконструкцию привычного клиентам дилерского центра на Волгоградской под самые последние стандарты марки — Future Retail.

С 1 апреля 2019 года автоцентр «БАРС» получил авторизацию дистрибьютора BMW по направлению автомобилей с пробегом BMW Premium Selection.

BMW также аккредитовал автоцентр «БАРС» по направлению корпоративных продаж с 1 июля 2019 года, что дало возможность предоставлять бизнесу автомобили баварской марки на особо привлекательных условиях, используя все доступные финансовые инструменты, которые предлагает дистрибьютор и его партнеры.

С 1 января 2020 года автоцентр «БАРС» стал официальным дилером линеек M и M Performance компании BMW. На сегодня лишь треть дилеров баварской марки по всей России авторизованы дистрибьютором для работы по этому направлению. Возможность получения такого статуса — показатель высокого уровня доверия к дилеру, а также индикатор эффективности его работы.

Успешная работа дилера отмечалась дистрибьютором марки. Так, автоцентру «БАРС» в 2018 году удалось получить заслуженную награду в номинации «Управляющий года». Ей был удостоен учредитель «Барса» Виталий Ольшанский. «Если собственник дилерского центра получает такую награду, это отчетливо говорит, что его деятельность привела к заметным результатам, и это то, к чему мы стремимся. В регионах нам нужны люди, которые хорошо интегрированы в местное бизнес-сообщество», — отмечал глава BMW в России Штефан Тойхерт.

Более подробно об итогах 2019 года для компании, читайте в материале по ссылке.

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