Мэрия Новосибирска готова заняться коммунальным комплексом СО РАН после ЧП в Академгородке

Власти Новосибирска, после произошедшего в нелегальном ночном клубе Академгородка ЧП, рассматривают возможность передачи коммунального комплекса СО РАН в собственность муниципалитета.

О принятом решении на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накауне сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Считаю правильным передачу в собственность муниципалитета коммунального комплекса ЖКХ СО РАН в Советском районе для более эффективного управления. Готовы взять ответственность за его работу», — написал градоначальник.

Напомним, инцидент в Академгородке произошел в ночь с субботы на воскресенье. Обрушилась крыша раздевалки нелегального развлекательного клуба. Спасатели достали из-под завалов 5 человек, одна девушка погибла. 27-летний организатор вечеринки задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации прокуратуры Новосибирской области, капитальное строение, в пристройке к которому проходила вечеринка, принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось в качестве хозяйственной постройки.

Между тем, в СО РАН «Континенту Сибирь» сообщили, что сибирское отделение академии избавилось от здания еще в прошлом году. «И весь комплекс зданий на бульваре Молодежи, включая обрушившееся одноэтажное, и само учреждение коммунального хозяйства сибирское отделение в прошлом году передало в управление министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа. Итоговые документы были подписаны сторонами в первых числах декабря, но фактическая передача имущества произошла значительно раньше», — пояснил управляющий делами СО РАН Владимир Щенятский.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.