В Барнауле технически запустились полнофункциональные дилерские центры Toyota и Lexus компании «АлтайЕвроМоторс» на Павловском тракте.

Напомним, что прежний официальный дилер японских марок в Барнауле — «СЛК-Моторс» — в 2016 году был признан банкротом и закрыл свои салоны. Первый тендер на право представлять Toyota и Lexus в Барнауле после ухода с рынка «СЛК-Моторс» прошел в 2017 году, его победителем стала московская компания СП «Бизнес Кар». Однако она отказалась от планов по развитию в регионе, и тендер в том же году был проведен заново. Победителем стала местная ГК «АлтайЕвроМоторс», которая на тот момент являлась официальным дилером Volkswagen, Skoda, Audi. Временные решения по брендам Toyota и Lexus располагались на действующей площадке компании на улице Попова, но при этом, предполагалось дальнейшее строительство полнофункциональных салонов на Павловском тракте, что и было осуществлено.

Новые дилерские центры построены в соответствии с последними стандартами Toyota и Lexus. Общая площадь запущенных автосалонов составила порядка 6000 кв.м. Площадь шоу-рума «Тойота Центр Барнаул» — около 900 кв.м., а «Лексус Барнаул» — 700 кв.м. Сервисная зона Toyota и Lexus занимает в общей сложности более 2500 кв. м. Она оснащена 7 постами кузовного ремонта, 14 постами слесарного ремонта, 2 постами шиномонтажа и однойпокрасочной камерой. В дилерском центре Lexus также расположена зона отдыха, сформированная в соответствии с принципами традиционного японского гостеприимства «омотенаши».

Напомним, что первые для Сибири полнофункциональные дилерские центры Lexus в такой концепции были запущены в 2017 году в Омске (ГК «Автоплюс») и Томске («Элке-Авто»). В середине 2020 года ожидается открытие полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Новосибирске тюменской группы компаний «Восток Моторс». Они будут располагаться на Большевистской рядом с действующим салоном KIA-Nissan самарской группы компаний «Эксперт».

По данным «Автостат.Инфо», в 2019 году в Алтайском крае было зарегистрировано 808 новых автомобилей Toyota (4 место, +3,6%) и 293 Lexus (+5%). Для сравнения: за этот же период в Томской области было зарегистрировано 740 новых автомобилей Toyota и 218 Lexus, в Кемеровской области — 1657 новых автомобилей Toyota и 363 Lexus.

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