Из-за рухнувшей крыши в новосибирском ночном клубе погиб человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ЧП, произошедшим в ночь с субботы на воскресенье в Советском районе Новосибирска. Обрушилась крыша нелегального развлекательного клуба, четверо пострадали, одна девушка погибла.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошел около четырех часов утра. Обрушилась крыша одноэтажной постройки из сэндвич-панелей, пристроенной к кирпичному зданию на бульваре Молодежи. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. Спасатели достали из-под завалов 5 человек, одна девушка погибла. «Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения», — уточнили в ведомстве.

190 человек, отдыхавших в этом клубе, эвакуировались самостоятельно. Само здание, где проходила ночная вечеринка, официально считается не эксплуатируемым. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что капитальное строение принадлежит на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось в качестве хозяйственной постройки. «Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка», — пояснили в надзорном органе.

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