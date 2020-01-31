Суд оправдал обвиненного в сокрытии налогов директора новосибирского филиала ИТПМ СО РАН

Советский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бывшему директору филиала ИТПМ СО РАН «Опытный завод» Станиславу Иваницкому, которому вменяли сокрытие налогов более, чем на 14 млн рублей.

Напомним, следствие по делу Станислава Иваницкого было завершено в ноябре 2018 года. Ему инкриминировали часть вторую ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, совершенное в особо крупном размере). По информации Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, директор «Опытного завода» с 2016 по 2017 года расходовал деньги из кассы предприятия, хотя знал об имеющейся недоимке по налогам, без соблюдения очередности платежей. В результате действий Иваницкого, по версии следствия, бюджет недополучил более 14 млн рублей.

Однако служители Фемиды не подтвердили вину директора завода. «Советским районным судом Новосибирска постановлен оправдательный приговор в отношении Иваницкого … за отсутствием в его действиях состава преступления», — говорится в сообщении Советского районного суда Новосибирска. В суде также уточнили, что за Станиславом Иваницким признано право на реабилитацию.

Станислав Иваницкий закончил два новосибирских института — сельскохозяйственный и народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В 2004 году он возглавил экспериментальный научно-технологический и учебный центр СО РАН, выдвигался кандидатом в депутаты городского Совета города Новосибирска пятого созыва в 2010 году.

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