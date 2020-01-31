«ВТБ Лизинг» подводит итоги года

В 2019 году «ВТБ Лизинг», входящий в группу ВТБ, заключил порядка 33,5 тыс. новых договоров с клиентами, что на 15% больше, чем годом ранее. Лизинговый портфель компании за отчетный период достиг 580,1 млрд рублей. По итогам 2019 года объем нового бизнеса «ВТБ Лизинг» составил 133,3 млрд рублей.

Наиболее динамично в 2019 году развивался сегмент спецтехники, на которую пришлось 14% всех сделок. Напомним, что в октябре 2019 года, подводя предварительные итоги, группа отметила рост этого сегмента на 74%. За девять месяцев объем нового бизнеса в данном направлении составил 11,4 млрд рублей. По итогам всего года прирост по спецтехнике оказался выше 100%, а общий объем сделок достиг 18,8 млрд.

Доля льготного лизинга в портфеле спецтехники составила 14% или 2,7 млрд рублей, что на 376 млн рублей больше, чем годом ранее. Такому развитию способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на новое оборудование.

По общему объему сделок ключевыми драйверами развития бизнеса компании в 2019 году стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса) и железнодорожная техника (36%). Сегмент автотранспорта за год вырос на четверть, до 55,5 млрд рублей. Доля грузовых автомобилей, приобретенных по программе господдержки, достигла 18% или 4 млрд рублей, увеличившись за год на 1 млрд.

Почти половина нового бизнеса «ВТБ Лизинг» пришлась на Москву, но Сибирь вошла в тройку лидеров по общим объемам (9%), а также заняла второе место по темпам роста, уступив только Дальнему Востоку (83% против 114).

«Мы выстроили системы управления рисками и внутреннего контроля, которые позволяют обеспечить устойчивость операционного контура. В настоящее время вводим высокие стандарты международной деятельности, например, политику по непрерывности бизнеса. Активно развиваем отдельные направления, которые являются для российского рынка сравнительно новыми, такие как операционный лизинг. Уделяем внимание сервисной составляющей, много работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания, – прокомментировал генеральный директор АО «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер. – Создание лучшего на рынке провайдера лизинговых продуктов для решения задач клиентов любого масштаба и сложности – наша стратегическая задача».

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